До трех часов в день: в Британии допускают отключения электроэнергии в случае холодной зимы и перебоев с газом

В первом случае предполагается, что энергетический кризис в Европе не позволит Британии импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов, хотя поставки из Норвегии продолжатся.

При этом зима может выдаться особо морозной и при этом безветренной, так что ветряные турбины не смогут выдать ожидаемой мощности. На этот случай Национальная сеть заключила договоры сразу с несколькими компаниями, которые будут держать наготове генераторы, работающие на угле, и с 1 ноября запустит схему, которая будет стимулировать снижение потребления электроэнергии предприятиями и домохозяйствами в часы пик.

Вместе взятые, эти меры, по мнению National Grid, помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии.

Но есть и еще один, наименее вероятный, но самый пугающий сценарий, при котором энергетический кризис в Европе обострится настолько, что Британии просто не хватит газа.

И вот уже в этом случае поставщики электроэнергии вынуждены будут нормировать подачу электричества и отключать сети сроком до трех часов в день.

Число людей, которым станут отключать электричество, будет зависеть от того, как много электростанций придется останавливать из-за нехватки газа, утверждает National Grid, добавляя, что жизненно важная инфраструктура, к примеру больницы, от перебоев не пострадает.

Большинство жителей страны уже были подготовлены к резкому росту цен на энергоносители начиная с 1 октября, однако удар оказался не таким сильным, как ожидалось, после того как власти установили потолок цен за газ и электричество, чтобы избежать социальных потрясений. И тем не менее, National Grid обещает британцам непростую зиму.

«У нас одна из самых надежных энергетических систем в мире, и мы находимся в выгодных условиях, – заявила по поводу прогнозов National Grid организация Ofgem, контролирующая деятельность энергетических компаний Британии, – Тем не менее, ответственный и предусмотрительный энергетический сектор обязан обеспечить принятие правильных мер на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому мы работаем с правительством, National Grid и ключевыми партнерами для защиты потребителей, чтобы Великобритания была полностью готова к любым трудностям, которые могут возникнуть этой зимой».