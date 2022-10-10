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Трёхкратный участник зимних Олимпийских игр совершил самоубийство

rus.postimees.ee
Трёхкратный участник зимних Олимпийских игр совершил самоубийство
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Симон Халленбартер.
Симон Халленбартер. Фото: Postimees

Экс-спортсмен национальной команды Швейцарии по биатлону 43-летний Симон Халленбартер наложил на себя руки в собственном доме. Об этом сообщают швейцарские источники, сообщает prsport.net

Известно, что у Халленбартера были некоторые проблемы с психикой, с которыми он не смог справиться самостоятельно. Это могло повлечь за собой его решение покончить жизнь самоубийством.

Отметим, что Симон Халленбартер начинал свою карьеру в рамках соревнований по лыжным гонкам, а его переход в биатлон состоялся в 2002 году. Швейцарский спортсмен был участником трех зимних Олимпийских игр (2006, 2010, 2014 гг.), также он состязался в Кубке мира и в других спортивных турнирах международного уровня, где неоднократно входил в десятку лучших.

Несмотря на такое количество соревнований, в которых он стал участником, достижений у него не так уж и много. В своей профессиональной карьере он выиграл 2 бронзовые медали и 1 серебряную награду в Чемпионате мира среди военных.

После официального завершения своей профессиональной карьеры он продолжил развивать семейный бизнес на своей родине, в Швейцарии (магазин лыжного инвентаря).

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