Цены на моторное топливо на мировом рынке продолжают расти, поэтому в ближайшее время розничные цены на заправочных станциях могут вырасти ещё больше. Об этом в своем комментарии ситуации на топливном рынке сообщила BNS компания Circle K.
Circle K: топливо в ближайшее время может еще подорожать
По словам Индрека Сасси, менеджера по формированию цен на моторное топливо в Circle K Eesti, за последние две недели выросла цена на сырую нефть, потому что рынки больше ориентируются на факторы, связанные с предложением, чем на общую макроэкономическую ситуацию. «Это привело к нестабильной ситуации, когда в один день цены на мировом рынке растут, а на следующий день – падают. Однако в основном цены выросли за последние две недели. По сравнению с концом сентября цены на бензин выросли примерно на 10 процентов, а на дизельное топливо – примерно на целых 15 процентов», – пояснил Сасси.
Наибольшее влияние на рост цен оказывает решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на два миллиона баррелей в сутки и объявленное прекращение в ноябре вывода на рынок стратегических запасов нефти. «Фактическое сокращение ОПЕК+, вероятно, будет близко к одному миллиону баррелей, поскольку объемы нефтяного картеля были примерно на один миллион баррелей в день меньше, чем прогнозировалось», – добавил Сасси.
Кроме того, на ценовые колебания повлияют забастовка французских нефтепереработчиков, а также отсрочка иранской ядерной сделки, так как от этого зависит, выйдет иранская нефть на рынок или нет.
Однако есть и факторы, снижающие цену. «Самый главный из них – опасения в связи с экономическим спадом и тем, что позиция Европейского союза в отношении России может ослабнуть. «Внезапное повышение процентных ставок явно замедляет экономику и снижает спрос на топливо. В то же время имеет место тревожное ожидание решений Европейского союза – если теперь российский уголь разрешено перевозить более свободно, может ли то же самое произойти с российской нефтью?», – проанализировал ситуацию Сасси. Новые вспышки COVID-19 в крупных городах Китая также способствуют падению цен.
Circle K Eesti AS закупает весь моторный бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей моторного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Республике Беларусь, и посредничеством в таковых сделках.
Circle K Eesti AS принадлежит международному розничному концерну Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.