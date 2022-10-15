Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 14 по 21 октября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Концерт Артема Пивоварова
● 16 октября в 19:00, ночной клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)
Артем Пивоваров – прогрессивный современный артист, саунд-продюсер, музыкант с нестандартным и актуальным взглядом на музыкальную индустрию в Украине и за рубежом. Несомненно, Пивоваров – один из тех, кто с легкостью переплетает разные музыкальные тренды. Поклонники творчества артиста уже давно вывели формулу его уникальности, назвав его стихийным. Артем Пивоваров отправляется в большой тур по странам Европы в поддержку Украины! Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.
Психологический триллер «Враг»
● 16 октября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
В аэропорту встретились двое мужчин – что их связывает? Какую роль в их судьбе сыграла таинственная женщина? Какие события прошлого организуют пространство настоящего? Зрители оказываются в зале ожидания аэропорта вместе с персонажами Александра Ивашкевича и Игоря Рогачева, которые будут держать вас в напряжении весь спектакль и поразят совершенно неожиданным финалом.
Концерт украинской группы ManSound
● 17 октября в 19:00, центр культуры и образования Viimsi Artium (Рандвере-теэ, 20, Лубья, Виймси)
Группа ManSound была создана в 1994 году талантливым композитором и аранжировщиком Владимиром Михновецким (1963–2004), скоропостижно умершим на гастролях в Пярну уже 18 лет назад. Владимир не только создал уникальный джазовую группу, но и вывел ее на мировой уровень. Сегодня ManSound – эксперты в исполнении а капелла, ведущая вокальная группа Украины. За годы своего существования ManSound популяризировал ансамблевое пение без сопровождения и вдохновил многих молодых музыкантов на создание своих творческих коллективов.
Спектакль «Goodbye, Berlin!»
● 19 октября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
«Goodbye, Berlin!» – это спектакль по мотивам одноименного немецкого романа Вольфганга Херрндорфа. Музыкальная постановка воплощена в форме гаражного концерта, во время которого актеры на сцене вживую исполняют известные рок-хиты. В это же время на сцене раскрывается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. В пути они познают различные жизненные истины.
Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»
● 21 октября в 10:30 и в 18:00, концертный зал Alexela (бульвар Эстония, 9)
В последний школьный день перед осенними каникулами приглашаем в увлекательное путешествие в сказочную Аграбу – город-государство, где разворачиваются события мультфильма «Аладдин»! Каждый зритель сам сможет решить, случилась эта история на самом деле или только в сказке. Наимудрейший Султан расскажет, как красивая история любви простого арабского парнишки Аладдина и Принцессы Жасмин смогла принести жителям города долгожданную свободу и счастливую безбедную жизнь. В антрепризной постановке заняты артисты Русского театра, акробаты и танцоры музыкального театра Polly.
ИДА-ВИРУМАА
Экскурсия «Балтиец: секретный завод в центре города»
● 16 октября в 15:00, театральный центр Vaba lava (Линда, 2, Нарва)
Огромное здание в самом центре города с самым большим портретом Яака Йоала в Эстонии. Сегодня это дом, в стенах которого по-соседски уживаются и успешно работают разные по своей направленности организации городского, регионального и международного масштаба. Можно ли вообразить, что всего 70 лет назад адрес, название и назначение этого здания были строго засекречены, а само оно отсутствовало на общедоступных картах города и региона!
Шоу воздушных шаров
● 21 октября в 18:00, концертный дом Geneva (проспект Выйду, 2, Нарва)
Необычайно яркие воздушные декорации и костюмы, огромный замок сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантский шар с сюрпризами, в котором исчезают и появляются люди, и конечно же волшебная музыка, интерактивные игры, выступления клоунов, мимов и акробатов – ваш ребенок будет в восторге! Эта сказочная история началась, когда великий надувной правитель Королевства Шарляндии издал королевский указ, в котором…
Комедия-праздник «Давайте чокнемся, а я выпью»
● 22 октября в 19:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
Комедия-праздник по пьесе Натальи Птушкиной «Пока она умирала». Обрести свое женское счастье одной из главных героинь пьесы, почти шестидесятилетней Татьяне, суждено исключительно благодаря случаю. В одной квартире, прикованные друг к другу, живут две женщины – мать и дочь. Взаимоотношения между ними, а также драма мужчины и женщины, перипетии семейной жизни, трагедия одиночества, наказание за содеянный проступок – таковы темы, поднятые в пьесе Натальи Птушкиной, одного из наиболее плодовитых и востребованных современных драматургов.