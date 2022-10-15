Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Спектакль «Goodbye, Berlin!»

● 19 октября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

«Goodbye, Berlin!» – это спектакль по мотивам одноименного немецкого романа Вольфганга Херрндорфа. Музыкальная постановка воплощена в форме гаражного концерта, во время которого актеры на сцене вживую исполняют известные рок-хиты. В это же время на сцене раскрывается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. В пути они познают различные жизненные истины.

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

● 21 октября в 10:30 и в 18:00, концертный зал Alexela (бульвар Эстония, 9)

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Фото: Mart Kiviselg

В последний школьный день перед осенними каникулами приглашаем в увлекательное путешествие в сказочную Аграбу – город-государство, где разворачиваются события мультфильма «Аладдин»! Каждый зритель сам сможет решить, случилась эта история на самом деле или только в сказке. Наимудрейший Султан расскажет, как красивая история любви простого арабского парнишки Аладдина и Принцессы Жасмин смогла принести жителям города долгожданную свободу и счастливую безбедную жизнь. В антрепризной постановке заняты артисты Русского театра, акробаты и танцоры музыкального театра Polly.

ИДА-ВИРУМАА

Экскурсия «Балтиец: секретный завод в центре города»

● 16 октября в 15:00, театральный центр Vaba lava (Линда, 2, Нарва)