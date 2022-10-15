В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен выразила разочарование тем, что Европейская комиссия не присоединилась к группе кредиторов, предлагающих списание долга Украины.
США разочарованы решением Еврокомиссии по поводу долга Украины
Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония и США подписали в сентябре меморандум о взаимопонимании, предусматривающий замораживание выплат по долгу Украины в связи с агрессией России.
Тогда группировка «решительно» призвала другие страны предложить Украине списание долга.
«Я честно скажу, что я все еще разочарована тем, что Европейская комиссия не присоединилась к группе кредиторов, чтобы предложить более легкие условия для списывания долга Украине», – сказала Йеллен на встрече с министрами финансов ЕС и комиссарами Европейской комиссии в Вашингтоне.
«Украина, как вы знаете, испытывает огромную нехватку денег и нуждается в нашей полноценной поддержке», – сказала она.
Переговоры проходили на ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ), где предупредили, что Украина может столкнуться с ежемесячным дефицитом бюджета в размере до четырех миллиардов долларов в 2023 году.
Комиссар по экономическим вопросам Европейской комиссии Паоло Джентилони ответил на комментарии Йеллен на пресс-конференции, что решения исполнительной власти ЕС требуют консенсуса 27 государств-членов блока.
«Комиссия является многосторонним органом, и для принятия такого решения у нас должен быть консенсус всех государств-членов», – сказал он. – Вот почему у нас другой путь и почему мы по-разному рассматриваем проблему».