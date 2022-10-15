США разочарованы решением Еврокомиссии по поводу долга Украины

Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония и США подписали в сентябре меморандум о взаимопонимании, предусматривающий замораживание выплат по долгу Украины в связи с агрессией России.

Тогда группировка «решительно» призвала другие страны предложить Украине списание долга.

«Я честно скажу, что я все еще разочарована тем, что Европейская комиссия не присоединилась к группе кредиторов, чтобы предложить более легкие условия для списывания долга Украине», – сказала Йеллен на встрече с министрами финансов ЕС и комиссарами Европейской комиссии в Вашингтоне.

«Украина, как вы знаете, испытывает огромную нехватку денег и нуждается в нашей полноценной поддержке», – сказала она.

Переговоры проходили на ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ), где предупредили, что Украина может столкнуться с ежемесячным дефицитом бюджета в размере до четырех миллиардов долларов в 2023 году.

Комиссар по экономическим вопросам Европейской комиссии Паоло Джентилони ответил на комментарии Йеллен на пресс-конференции, что решения исполнительной власти ЕС требуют консенсуса 27 государств-членов блока.