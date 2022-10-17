Отменены сотни рейсов: в Европе бастуют пилоты

Сегодня пилоты Eurowings начали трехдневную забастовку, которая уже затронула большое количество путешественников по ЕС.

По словам пилотов, их зарплата намного меньше их коллег из компании Lufthansa, однако причина забастовки на сей раз другая. Пилоты жалуются на переработку этим летом и на то, что им пришлось работать сверхурочно. Теперь они требуют уменьшения рабочего времени, сообщает газета Handelsblatt.

Кампания Eurowings предложила десять дней дополнительного отпуска и уменьшение рабочего времени на два часа. Однако пилоты требуют четырнадцатидневный отпуск.

Коммерческий директор авиаперевозчика Кай Дуве сообщил, что пилоты сильно урезали финансовые прогнозы Eurowings, и предположил, что в будущем у авиакомпании станет меньше рабочих мест.

В то же время, Handelsblatt указывает на схему бегства авиакомпаний от профсоюзов. По словам издания, так же действовала и сама Eurowings, которая только что перенесла свой офис из Вены на Мальту, и Ryanair, у которой также есть представительство на Мальте.