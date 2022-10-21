Роналду не вошел в основной состав MU и отправлен тренироваться с юниорами

Причина отстранения заключается в конфликте Роналду с главным тренером команды. Сообщается, что футболист отказался выходить на замену в концовке матча, более того, он ушел со стадиона до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0 в пользу «Юнайтед»). Всю игру Роналду просидел на скамейке запасных, и не был в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу.