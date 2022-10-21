Отстраненный от основного состава английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду будет тренироваться с молодежной командой U21 «красных дьяволов», сообщает Daily Mail.
Роналду не вошел в основной состав MU и отправлен тренироваться с юниорами
Футболист прибыл на тренировку с молодежью, но сообщил, что будет тренироваться индивидуально.
Ранее «МЮ» отстранил Роналду от участия в подготовке к матчу 13-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в субботу.
Причина отстранения заключается в конфликте Роналду с главным тренером команды. Сообщается, что футболист отказался выходить на замену в концовке матча, более того, он ушел со стадиона до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0 в пользу «Юнайтед»). Всю игру Роналду просидел на скамейке запасных, и не был в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч. Португалец дважды выходил в стартовом составе. Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.