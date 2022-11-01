Рейнсалу: цена войны для России должна быть непомерно высокой

Рейнсалу обсудил дальнейшее давление на Россию и сотрудничество по укреплению региональной безопасности с министрами иностранных дел Норвегии и Швеции. На двусторонних встречах обсуждались война России против Украины, сотрудничество в НАТО, энергетическая безопасность и региональное сотрудничество.

На встречах министры иностранных дел подтвердили, что необходимо продолжать всестороннюю поддержку Украины. «Я подчеркнул своим коллегам, что международное сообщество должно сосредоточиться в первую очередь на оказании военной и экономической помощи, чтобы уже сейчас помочь Украине победить агрессора на поле боя и справиться с военным ущербом», – сказал Рейнсалу.

На встречах также обсуждалось дальнейшее давление на Россию с помощью очередного пакета санкций Евросоюза и международной изоляции. «Наш долг – поднять для России цену войны на невыносимо высокий уровень. В международном плане также необходимо обеспечить расследование всех преступлений, совершенных в Украине, и привлечение виновных к ответственности. Эстония выступает за то, чтобы был создан специальный международный трибунал для расследования преступной агрессии, организованной российским режимом», – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу также поговорил с норвежскими и шведскими коллегами о региональной безопасности и стремлении к энергетической независимости. «Сотрудничество между странами Северной Европы и странами Балтии является прочным, а присоединение Финляндии и Швеции к НАТО создает еще больше новых возможностей для сотрудничества в области обороны и обеспечения региональной безопасности. Повышение энергетической безопасности будет одним из важнейших направлений нашего сотрудничества», – подчеркнул Рейнсалу.

Обсуждая двустороннее сотрудничество, министр иностранных дел Рейнсалу и министр иностранных дел Норвегии Хюитфельд также сосредоточились на цифровой сфере и продвижении трансграничного обмена данными и услуг. В беседе с министром иностранных дел Швеции Бильстремом Рейнсалу поднял вопрос о реализации предложений отчета о будущем эстонско-шведского сотрудничества, особенно о создании эстонско-шведского центра сотрудничества и развитии экономического сотрудничества.