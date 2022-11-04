Ремонт может быть сложным и трудоемким процессом. Особенно, если вы решили сделать все от планирования до сборки мебели своими руками. Читайте советы руководителя отдела дизайна IKEA Педро Кастро, как легко и продуманно обновить свое жилье.
Планируете ремонт? Пять важных рекомендаций перед его началом
Вы любите свое жилище, но время от времени оно нуждается в обновлении. Эти важные детали всегда следует учитывать при ремонте дома или квартиры.
Шаг 1: измеряйте, измеряйте и еще раз измеряйте
«В качестве первого шага подготовьте все инструменты и измерьте стены, окна, двери и ниши. Не забудьте измерить высоту потолка, чтобы учесть высоту соответствующей мебели в комнате. Также пометьте расположение розеток и выключателей, чтобы знать, куда поставить, например, лампу. Размеры стоит записывать в миллиметрах, чтобы они были легко понятны строителям и проектировщикам. После того как все необходимое будет измерено, должен быть изготовлен чертеж в точном масштабе в соответствии с размерами», — советует Кастро.
Шаг 2: определите бюджет
Перед началом ремонта следует составить смету, которая позволит зафиксировать запланированную на ремонт сумму и впоследствии тщательно контролировать расходы на протяжении всего процесса. В соответствии с желаемым конечным результатом отложите определенную сумму на более крупные предметы мебели, например, на диван.
В случае небольшого бюджета стоит изначально приобретать только базовые товары, которые со временем можно будет дополнить другими деталями. Например, полка, к которой впоследствии можно добавить дополнительные детали. Благодаря различным решениям для полок вы можете время от времени легко обновлять внешний вид своего дома. Через несколько лет, например, дверцы шкафа или полки можно заменить, чтобы придать комнате новый вид без полного обновления мебели.
Шаг 3: планируйте и проектируйте
Для вдохновения создайте доску настроения, чтобы сопоставить цвета, стили мебели и общую направленность. Так будет виднее, как все элементы сочетаются друг с другом, после чего можно переходить к более детальной разработке. Также можно использовать различные онлайн-инструменты для планирования, которые часто бесплатны. С помощью таких инструментов вы можете, например, набросать план комнаты, добавить в него мебель и быть в курсе затрат.
Чтобы узнать, сколько места на самом деле занимают предметы мебели, стоит протестировать их размеры на деле. «Например, использовать стулья и расставить их в комнате по габаритам дивана, или прикрепить на стену листы бумаги, имитируя полки. Вы также можете смело использовать измерительные ленты или листы бумаги, с помощью которых вы имитируете очертания мебели. Визуализируя пространство таким образом, вы можете понять, где что находится и сколько места занимает», — предлагает Кастро.
Шаг 4: Выберите цвет
Один из вариантов — подобрать цвета, исходя из цвета мебели, запланированной для комнаты. Однако выбор цвета во многом зависит от самой комнаты – маленькой или большой, длинной или квадратной, какие в ней окна, светит ли в нее солнце или нет. Учитывая эти аспекты, можно выбрать цвет стен. Например, светлые тона делают комнату просторнее, темные — меньше. Цвет также может сделать комнату теплее и уютнее.
«Золотое правило — окрашивать самую глубокую стену в светлые тона, а другую — в темные. Это делает комнату более просторной. Если у вас есть домашние животные, я рекомендую выбрать любой цвет, кроме белого. Белый цвет подчеркивает недостатки, царапины и пятна на стене, которые могут оставить домашние животные», — советует дизайнер интерьера.
Шаг 5: при выборе мебели придерживайтесь одного стиля
Выбирая мебель, сначала определитесь, какой стиль вы хотите выбрать – традиционный или современный? Также возможно сочетание разных стилей. Если дома есть домашние животные или маленькие дети, стоит подумать о функциональной мебели. Например, разумно выбрать диван со сменным чехлом, чтобы при необходимости его можно было постирать. Кроме того, вы можете изменить цвет чехла, чтобы обновить общий вид – это гораздо дешевле, чем покупка нового дивана. При выборе ковров не стоит выбирать ковры с бахромой, так как их сложнее чистить.