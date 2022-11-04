Планируете ремонт? Пять важных рекомендаций перед его началом

Шаг 3: планируйте и проектируйте

Для вдохновения создайте доску настроения, чтобы сопоставить цвета, стили мебели и общую направленность. Так будет виднее, как все элементы сочетаются друг с другом, после чего можно переходить к более детальной разработке. Также можно использовать различные онлайн-инструменты для планирования, которые часто бесплатны. С помощью таких инструментов вы можете, например, набросать план комнаты, добавить в него мебель и быть в курсе затрат.

Чтобы узнать, сколько места на самом деле занимают предметы мебели, стоит протестировать их размеры на деле. «Например, использовать стулья и расставить их в комнате по габаритам дивана, или прикрепить на стену листы бумаги, имитируя полки. Вы также можете смело использовать измерительные ленты или листы бумаги, с помощью которых вы имитируете очертания мебели. Визуализируя пространство таким образом, вы можете понять, где что находится и сколько места занимает», — предлагает Кастро.

Шаг 4: Выберите цвет

Один из вариантов — подобрать цвета, исходя из цвета мебели, запланированной для комнаты. Однако выбор цвета во многом зависит от самой комнаты – маленькой или большой, длинной или квадратной, какие в ней окна, светит ли в нее солнце или нет. Учитывая эти аспекты, можно выбрать цвет стен. Например, светлые тона делают комнату просторнее, темные — меньше. Цвет также может сделать комнату теплее и уютнее.

«Золотое правило — окрашивать самую глубокую стену в светлые тона, а другую — в темные. Это делает комнату более просторной. Если у вас есть домашние животные, я рекомендую выбрать любой цвет, кроме белого. Белый цвет подчеркивает недостатки, царапины и пятна на стене, которые могут оставить домашние животные», — советует дизайнер интерьера.

Шаг 5: при выборе мебели придерживайтесь одного стиля