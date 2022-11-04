Тянак накануне последней гонки за Hyundai: надеюсь уйти из команды на высокой ноте

«Японская гонка может стать для нас ралли, предлагающим множество вызовов, поскольку речь идет о новом соревновании, и у меня лично нет достаточного объема информации об этом месте – не знаю, чего ожидать. Но мы собираем всю возможную информацию и подготовимся к старту насколько, насколько это возможно, - сказал Тянак. – После трех сезонов, проведенных в составе Hyundai, это станет моим последним соревнованием с ними. Я недаюсь, что мы найдем на дорогах хорошее ощущение и завершим сезон, а также наше сотрудничество на хорошей ноте».