Отть Тянак в этом сезоне проведет последнюю гонку – 13-й этап чемпионата мира - в составе команды Hyundai на машине Hyundai i20 N Rally1. Накануне гонки в Стране восходящего солнца Отть Тянак, занимающий второе место в зачете чемпионата мира, сказал, что надеется выйти на трассу в хорошем настроении и покинуть команду на высокой ноте.
Тянак накануне последней гонки за Hyundai: надеюсь уйти из команды на высокой ноте
«Японская гонка может стать для нас ралли, предлагающим множество вызовов, поскольку речь идет о новом соревновании, и у меня лично нет достаточного объема информации об этом месте – не знаю, чего ожидать. Но мы собираем всю возможную информацию и подготовимся к старту насколько, насколько это возможно, - сказал Тянак. – После трех сезонов, проведенных в составе Hyundai, это станет моим последним соревнованием с ними. Я недаюсь, что мы найдем на дорогах хорошее ощущение и завершим сезон, а также наше сотрудничество на хорошей ноте».
Лучший гонщик Эстонии накануне последнего этапа в зачете по набранным очкам находится на вторм месте после лидера гонки Калле Рованперя. Следом за Тянаком идет его товарищ по команде Тьерри Невилл.
Тянак выиграл пять этапов чемпионата мира с Hyundai за три года и еще десять раз поднимался на подиум. Если считать и последнее ралли сезона чемпионата мира, которое пройдет в Японии 10-13 ноября, Тянак в составе команды Hyundai участвовал в 39 ралли.