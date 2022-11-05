Сербия на двух стульях. Чем рискует Белград, не соглашаясь на уговоры Запада ввести санкции против России

Глава Представительства Европейского Союза (ЕС) Эммануэль Жоффр:

«Белграду не дан крайний срок (для введения санкций против России), но этот вопрос привлекает большое внимание в европейских столицах, в Европарламенте и в целом в Брюсселе, потому что это вопрос, который касается будущего весь континент, наша безопасность и наше процветание».

Посол Соединенных Штатов Америки Кристофер Хилл:

«Сербия имеет долгую и сложную санкционную историю, и мы понимаем особое отношение к санкциям. Однако ей надо хорошенько присмотреться к своим национальным интересам, и я уверен, что рано или поздно она увидит, что они на Западе. Я хотел бы предупредить сербов, чтобы они понимали, что это не их »матушка Россия«, мы имеем дело с совсем другой Россией. Если вы посмотрите на Европу, очень немногие страны, думаю, только Беларусь и Сербия, не ввели санкции против России. Вот в чем вопрос, хочет ли Сербия остаться в этом обществе».

Посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко: