Эстонская команда по керлингу на колясках обыграла венгров, но проиграла Германии

После первых двух туров эстонская команда проигрывала венграм со счетом 0:2, но затем наши спортсмены уверенно двинулись вверх и в конце седьмого тура добились преимущества 9:2.

В воскресенье, однако, наши спортсмены проиграли Германии со счетом 5:6. По итогам двух туров сохранялась ничья 2:2. И хотя в пятом туре Эстония выиграла 5:0, в последних этапах соревнований Германия набрала четыре балла и победила.

Всего в турнире чемпионата мира уровня B принимает участие 12 национальных команд. Сборная Эстонии входит в группу В чемпионата мира наряду с Чехией, Данией, Германией, Венгрией и Казахстаном. Англия, Финляндия, Италия, Япония, Польша и Швейцария играют в группе А. Победители подгрупп выходят сразу в полуфинал, команды, занявшие второе и третье места, определят двух оставшихся полуфиналистов в четвертьфиналах. Тройка лучших из турнира уровня B чемпионата мира получит квалификацию на чемпионат мира по керлингу на колясках, который пройдет в Канаде в марте.