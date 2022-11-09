Прокурор: никого нельзя обвинить в смерти офицера группы быстрого реагирования

– Уведомление о прекращении уголовного дела поступило в феврале. Расследование этого дела все еще находится на какой-то стадии?

– Насколько мне известно, жалоб не поступало. В феврале этого года мы впервые закрыли уголовное производство. Потерпевшая оспорила это, и окружной суд счел, что некоторые процессуальные действия все же необходимо провести. После их завершения в сентябре вступило в силу окончательное прекращение уголовного дела.