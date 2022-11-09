Чуть больше года назад Йоонас Мянник, сотрудник группы экстренного реагирования полиции, был убит во время учений по стрельбе. Уголовное производство закончилось без предъявления обвинений кому-либо. Кайри Калдоя, главный прокурор Лыунаской окружной прокуратуры, разъяснила выводы, сделанные в ходе уголовного расследования.
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Прокурор: никого нельзя обвинить в смерти офицера группы быстрого реагирования
Прокурор: никого нельзя обвинить в смерти офицера группы быстрого реагирования
– Уведомление о прекращении уголовного дела поступило в феврале. Расследование этого дела все еще находится на какой-то стадии?
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