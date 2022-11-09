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Прокурор: никого нельзя обвинить в смерти офицера группы быстрого реагирования

Эйли Арула
, журналист
Прокурор: никого нельзя обвинить в смерти офицера группы быстрого реагирования
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Кайри Калдоя, главный прокурор Южной Окружной Прокуратуры, заявила, что на основании доказательств, собранных в ходе судебного разбирательства, нельзя утверждать, что чьи-то действия или бездействие стали причиной гибели полицейского.
Кайри Калдоя, главный прокурор Южной Окружной Прокуратуры, заявила, что на основании доказательств, собранных в ходе судебного разбирательства, нельзя утверждать, что чьи-то действия или бездействие стали причиной гибели полицейского. Фото: Sille Annuk

Чуть больше года назад Йоонас Мянник, сотрудник группы экстренного реагирования полиции, был убит во время учений по стрельбе. Уголовное производство закончилось без предъявления обвинений кому-либо. Кайри Калдоя, главный прокурор Лыунаской окружной прокуратуры, разъяснила выводы, сделанные в ходе уголовного расследования.

– Уведомление о прекращении уголовного дела поступило в феврале. Расследование этого дела все еще находится на какой-то стадии?

– Насколько мне известно, жалоб не поступало. В феврале этого года мы впервые закрыли уголовное производство. Потерпевшая оспорила это, и окружной суд счел, что некоторые процессуальные действия все же необходимо провести. После их завершения в сентябре вступило в силу окончательное прекращение уголовного дела.

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