Каллас: Юри Ратас не руководит заседаниями Рийгикогу

После соло Хельме слово взял сам Ратас и раскритиковал поведение лидера EKRE: «Уважаемый, задающий вопрос, я понимаю все эти политические дебаты между политиками и взрослыми. Но я как руководитель не думаю, что это правильное описание ребенка. Я понимаю, что вы цитировали какую-то новость, но я думаю, что эта тема, эти фразы не уместны в этом зале именно потому, что этих детей действительно нужно защитить. Это мое ощущение, и я хотел сказать это как руководитель инфочаса Рийгикогу. То, что идет соперничество между двумя партиями, я политически понимаю. Но это дети, по-моему, все это описание здесь никоим образом не уместно».