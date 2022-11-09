Рижская дума в среду дала Рижскому агентству памятников задание демонтировать несколько прославляющих советский режим объектов, пишет RUS TVNET.
Серп и молот полностью исчезнут с улиц Риги
Серп и молот полностью исчезнут с улиц Риги
Будут демонтированы элементы фасада с серпом и молотом на улице Калнциема, 57, и Бривибас гатве, 318, а также пластина с надписью «призыв к будущим поколениям открыть 9 мая 2045 года» на Ганибу дамбис, 24.
В свою очередь, 46 элементов перил на набережной Даугавы, которые находятся на улице Мукусалас и на которых изображен серп и молот, будут демонтированы во время реконструкции Мукусальского променада.
Напомним, согласно решению Сейма, прославляющие тоталитарные режимы объекты необходимо демонтировать до 15 ноября.
25 августа в Риге, в парке Победы, был демонтирован самый большой в странах Балтии памятник, включающий в себя 79-метровый обелиск.