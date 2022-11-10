Совокупный оборот эстонских стартапов за три квартала этого года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 64% до 1,5 млрд евро. Эстонские стартапы также привлекли рекордные инвестиции – в общей сложности 1,2 миллиарда евро, в том числе 40 сделок было стоимостью более одного миллиона евро.
Оборот эстонских стартапов превысил полтора миллиарда евро
В 2021 году общий оборот стартап-сектора в Эстонии составил 1,4 миллиарда евро, т.е. за девять месяцев этого года стартапы уже превзошли прошлогодний результат. В прошлом году по состоянию на конец третьего квартала общий оборот стартапов составлял 927 млн евро, в этом году рост составил 64%.
По словам руководителя Startup Estonia Эве Петерсон, на глобальных рынках сейчас трудные времена, однако, эстонские стартапы продолжают быстрое развитие. «У Эстонии очень хорошая международная репутация, и в трудные времена построенный годами фундамент работает в нашу пользу. Безусловно, ключевую роль играет также и опыт наших предпринимателей, которые уже неоднократно доказывали инвесторам, клиентам и работникам, что они умеют быстро адаптироваться и обратить изменившиеся обстоятельства и ситуацию на рынке в свою пользу», – отметила Петерсон.
Самый высокий оборот по состоянию на конец третьего квартала этого года продемонстрировали Bolt (775,3 млн евро), Veriff (50,5 млн евро), Swappie 47,6 (млн евро), Comodule (27,8 млн евро) и Starship Technologies (24,6 млн евро). Данные по обороту предприятий основаны на предоставляемых Налогово-таможенным департаментом ежеквартальных данных по налогу с оборота, которые исходят из данных деклараций по НДС. Данные по оборотам могут отличаться от данных годового отчета предприятия, однако они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации о росте сектора.
Согласно данным Startup Estonia, в Эстонии на данное время зарегистрировано 1446 стартап-компаний, из которых 418 или 29% – это компании работающие пять лет и более.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, за три квартала этого года стартапы уплатили государству в общей сложности 134 млн евро (увеличение на 48%) налогов на рабочую силу. В этот же период в прошлом году стартапы заплатили государству 90,5 млн евро налогов на рабочую силу.
Эстонские стартапы за три квартала этого года привлекли 1,2 миллиарда евро инвестиций, с инвесторами была заключена 61 сделка. Средний размер сделки составил 19,3 млн евро, 40 инвестиций было стоимостью более одного миллиона евро. Год назад объем привлеченных инвестиций составил 870 миллионов евро, было совершено 66 сделок, а средний размер сделки составил 13,2 миллиона евро, сделок в размере более миллиона евро было 34.
Петерсон добавила, что эстонские и международные инвесторы верят в эстонские стартапы. «Об этом свидетельствует постоянный рост общей стоимости сделок, также статистика показывает, что помимо самых известных и крупных стартапов все большие инвестиции привлекают и многие другие эстонские стартап-компании», — сказала она.
Самые крупные инвестиции в третьем квартале 2022 года привлекли Ready Player Me (55,1 млн евро), Monese (35 млн евро), Lightyear (25 млн евро), Klaus (12 млн евро) и Jobbatical (11,6 млн евро).