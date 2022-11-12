1-я Пехотная бригада получила новый современный полевой госпиталь

«Полевой госпиталь, изготовленный эстонским предприятием, очень хорошего качества и высокой функциональности, он конкурентоспособен во всех отношениях», – сказала руководитель инженерного бюро Центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло. «Мы рады, что можем сотрудничать с отечественным производителем в такой важной сфере, как военная медицина. У нас есть хороший опыт сотрудничества с АО Semetron, этот проект еще раз доказал заинтересованность и готовность партнера по сотрудничеству сделать полевой госпиталь еще лучше. Нынешний опыт Украины показал, что медицинские формирования, которые можно быстро передислоцировать, имеют жизненно важное значение».

Полевой госпиталь будет оказывать медицинскую поддержку 1-й Пехотной бригаде в области неотложной медицины, первичной хирургии, интенсивной терапии, сестринского ухода и амбулаторной помощи. Оборудование и рабочая среда, соответствующие требованиям современной медицины, позволяют оказывать медицинскую помощь в Эстонии на необходимом уровне. Полевой госпиталь обеспечивает медицинскую логистику для себя и других медицинских подразделений пехотной бригады, включая предоставление стерильных хирургических принадлежностей и медицинского кислорода, который можно приготовить на месте. Кроме того, установка независима в производстве электроэнергии и чистой воды, если это необходимо.