Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) совместно с АО Semetron передал 1-й Пехотной бригаде новый современный полевой госпиталь, оптимизированный с учетом опыта украинской войны с целью увеличения военно-медицинской функции Сил обороны.
1-я Пехотная бригада получила новый современный полевой госпиталь
«Полевой госпиталь, изготовленный эстонским предприятием, очень хорошего качества и высокой функциональности, он конкурентоспособен во всех отношениях», – сказала руководитель инженерного бюро Центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло. «Мы рады, что можем сотрудничать с отечественным производителем в такой важной сфере, как военная медицина. У нас есть хороший опыт сотрудничества с АО Semetron, этот проект еще раз доказал заинтересованность и готовность партнера по сотрудничеству сделать полевой госпиталь еще лучше. Нынешний опыт Украины показал, что медицинские формирования, которые можно быстро передислоцировать, имеют жизненно важное значение».
Полевой госпиталь будет оказывать медицинскую поддержку 1-й Пехотной бригаде в области неотложной медицины, первичной хирургии, интенсивной терапии, сестринского ухода и амбулаторной помощи. Оборудование и рабочая среда, соответствующие требованиям современной медицины, позволяют оказывать медицинскую помощь в Эстонии на необходимом уровне. Полевой госпиталь обеспечивает медицинскую логистику для себя и других медицинских подразделений пехотной бригады, включая предоставление стерильных хирургических принадлежностей и медицинского кислорода, который можно приготовить на месте. Кроме того, установка независима в производстве электроэнергии и чистой воды, если это необходимо.
Полевой госпиталь состоит из 17 контейнеров специального назначения и шести палаток, возводимых с помощью баллонов высокого давления, а также соединительных палаток. Модульная конструкция позволяет разделить полевой госпиталь на более мелкие, независимо работающие части и использовать его совместно с другими военными и гражданскими медицинскими учреждениями. Быстрая установка и упаковка, а также компактное транспортное положение в стандартных морских контейнерах обеспечивают возможность перебазирования медицинской части, использующей полевой госпиталь, в короткие сроки.
Предполагаемый срок эксплуатации контейнеров – 20 лет, технического оборудования – пять лет. Полевые госпитали используются в более крупных учениях как в Эстонии, так и в соседних странах, а также для обучения собственной команды полевого госпиталя.
В прошлом Минобороны дважды передало в дар Украине модули полевого госпиталя в сотрудничестве с Германией, чтобы поддержать их в военном конфликте с Россией. Среди предыдущих пожертвований Украине также различные медицинские устройства в соответствии с потребностями, выраженными Украиной. В сборе пожертвований дополнительно помогли некоммерческие организации «Украинский культурный центр» и «Слава Украине».
Прошлым летом RKIK подписал контракт на закупку полевого госпиталя с AS Semetron, стоимость которого с учетом НCО составила 10,5 млн евро.