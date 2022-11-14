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Видео ⟩ Спасать было нечего: автомобиль вспыхнул и сгорел дотла

Свен Рандлайд
, журналист
Спасать было нечего: автомобиль вспыхнул и сгорел дотла
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Сегодня, 14 ноября, вечером в городе Кейла сгорел дотла фургон Mercedes-Benz.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 18:53 поступило сообщение, что на улице Пыхья в Кейла загорелся фургон. Пожар начался в передней части автомобиля, но вскоре огонь охватил весь фургон, и, несмотря на усилия спасателей, автомобиль был уничтожен.

Из-за высоких температур у фургона лопнули шины, из-за чего громкие хлопки напугали прохожих.

К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время выясняется.

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