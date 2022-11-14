Видео ⟩ Спасать было нечего: автомобиль вспыхнул и сгорел дотла
Спасать было нечего: автомобиль вспыхнул и сгорел дотла
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 18:53 поступило сообщение, что на улице Пыхья в Кейла загорелся фургон. Пожар начался в передней части автомобиля, но вскоре огонь охватил весь фургон, и, несмотря на усилия спасателей, автомобиль был уничтожен.
Из-за высоких температур у фургона лопнули шины, из-за чего громкие хлопки напугали прохожих.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Причина возгорания в настоящее время выясняется.