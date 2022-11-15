Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».