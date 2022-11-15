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Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

rus.postimees.ee
Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022
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Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе. Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу, пишет «Чемпионат»

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (сборная Франции) — € 160 млн;

Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) — € 120 млн;

Фил Фоден (сборная Англии) — € 110 млн;

Джамал Мусиала (сборная Германии) — € 100 млн;

Педри (сборная Испании) — € 100 млн;

Джуд Беллингем (сборная Германии) — € 100 млн;

Федерико Вальверде (сборная Уругвая) — € 100 млн;

Харри Кейн (сборная Англии) — € 90 млн;

Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;

Гави (сборная Испании) — € 90 млн.

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