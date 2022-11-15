Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу, пишет «Чемпионат».
Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022
Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022
Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:
Килиан Мбаппе (сборная Франции) — € 160 млн;
Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) — € 120 млн;
Фил Фоден (сборная Англии) — € 110 млн;
Джамал Мусиала (сборная Германии) — € 100 млн;
Педри (сборная Испании) — € 100 млн;
Джуд Беллингем (сборная Германии) — € 100 млн;
Федерико Вальверде (сборная Уругвая) — € 100 млн;
Харри Кейн (сборная Англии) — € 90 млн;
Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;
Гави (сборная Испании) — € 90 млн.