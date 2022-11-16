Опрос: враждебность литовцев к беженцам снизилась, но выросла к русским

Результаты опроса 2022 года показывают, что увеличилось количество людей, поддерживающих применение интеграционных мер к беженцам, проживающим в Литве и прибывающим в страну.

Большинство - 80% поддержали организацию обучения детей (в 2021 году - 62 процента), организацию курсов литовского языка - 75% (в 2021 году - 60%), организацию бесплатных юридических консультаций - 60% респондентов (45% в 2021 году).

Как и в прошлом году, большинство респондентов указали, что не хотели бы жить по соседству с цыганами (58,6%), людьми, вышедшими из мест лишения свободы (57,7%), и не хотели бы сдавать свое жилье людям, которые вышли из тюрем (63%), и цыганам (59%).

Враждебность к русским выросла

Результаты опроса показывают, что количество людей, не желающих жить по соседству с русскими, увеличилось – с 6,2% в 2021 году до 16 % в 2022 году.

Эксперты связывают это с вторжением России в Украину.

По данным на 2022 год, 23,1% опрошенных не хотели бы сдавать свое жилье русским, (9,9% в 2021 году) 13,6% не хотели бы работать с русскими на одном рабочем месте. (4,5% в 2021 году)

На вопрос о том, как изменилось мнение о тех или иных группах общества за последние пять лет, 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.

«Неудивительно, что отношение к русским также становится негативным. Потому что опять же, чаще всего мы слышим о русских с негативной позиции», - сказала Блазите.