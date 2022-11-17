«Ээсти 200»: зарплата хорошего учителя должна составлять не менее 3000 евро

«В Ида-Вирумаа минимальная заработная плата учителя вырастет до 2600 евро в месяц. Резкое повышение заработной платы необходимо для обеспечения будущего роста учителей и качества образования в школах других регионов Эстонии», – сказал руководитель рабочей группы по образованию Индрек Лилемяги.

По его словам, «Эстония 200» обеспечит устойчивость эстонской системы образования и выступает за то, чтобы каждый ребенок и молодой человек в Эстонии имел доступ к очень хорошему образованию.

По словам Лиллемяэ, в настоящее время в Эстонии нет единого мнения о качестве образования, школьная сеть неравномерна и дезорганизована, а проблема преемственности учителей усугубляется.

«Чтобы ценить профессию учителя и обеспечить стабильное функционирование системы образования, необходимо платить учителям зарплату, достойную высококлассного специалиста», – сказал Лиллемяги.

По его мнению, главное – найти самых сильных школьных руководителей и дать им зарплатный фонд и свободу принятия решений, чтобы они могли принимать решения, достойные высшего руководителя, и обеспечить качественное образование для каждого ученика в Эстонии.