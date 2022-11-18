«Новости в 7» за 18 ноября: как добывать сланец без отходов, День любознательности, плоды «дипломатии панд» и развитие личностных качеств

Сегодня в выпуске:

- Отечественный сланец еще не так давно считался надеждой и опорой эстонской энергетики и химической промышленности. Однако на сегодня ситуация изменилась. Какие перспективы у дальнейшего использования сланца, выяснял наш корреспондент в Ида-Вирумаа.

- Новости Эстонии: сколько советских памятников могут демонтировать по всей стране, как избавиться от автохлама на улицах столицы и неожиданный поворот в судьбе российского шпиона

- 17 ноября в нашей стране впервые отмечался День любознательности. Чья это была инициатива и как этот день в Таллиннском университете провели столичные школьники - в репортаже нашего корреспондента

- Китайская «дипломатия панд» началась после Второй мировой войны. К чему она привела и достигла ли своей целей, выяснял наш корреспондент, заглянувший на день рождения последней гигантской панды в Латинской Америке

- Калейдоскоп зарубежных новостей: на Южную Калифорнию обрушился ураган, в Колорадо декриминализировали психоделические грибы и МВД Финляндии выясняет состояние бомбоубежищ

- Магия, волшебники, психологические открытия, знакомство с новыми интересными людьми - все это ждет участников «трансформационной» настольной игры «Империя магов». Наша корреспондент погрузилась в эту необычную атмосферу, чтобы разобраться - действительно ли настольные игры могут помочь познанию себя и развитию личности?