Бельгия победила благодаря голу Батшуайи

Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля.

Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории - впервые они участвовали в чемпионате в 1986 году.

На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга открыл счёт в игре, пишет «Чемпионат». Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперёд и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.