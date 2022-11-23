Последний матч этого дня – игра между Канадой и Бельгией, которая прошла на стадионе «Ахмед бин Али». В достаточно напряженной борьбе победа досталась сборной Бельгии: 1:0.
Бельгия победила благодаря голу Батшуайи
Бельгия победила благодаря голу Батшуайи
Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля.
Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории - впервые они участвовали в чемпионате в 1986 году.
На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга открыл счёт в игре, пишет «Чемпионат». Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперёд и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.
Во втором тайме счет сохранился, победа досталась Бельгии.