Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 ноября: правительство борется с безработицей, готова ли Эстония к атомной энергетике, правильный уход за волосами и битва роботов
Сегодня в выпуске:
- Эстонское правительство озадачилось ситуацией на рынке труда. Что еще сегодня обсуждали на еженедельном заседании кабинета министров?
- Сообщения по нашей стране: запрещено выходить на лед водоемов, универсальная услуга электроснабжения теперь доступна местным самоуправлениям и таможенники напоминают, что заказ поддельных товаров известных брендов является нарушением закона
- Готова ли Эстония к строительству атомной электростанции и как к этой идее относятся жители страны?
- Мы продолжаем серию материалов, посвященных различным аспектам нашего здоровья. Сегодня поговорим о процедурах по уходу за волосами и кожей головы
- С миру по нитке: финны стали больше экономить на одежде, каковы результаты обысков СБУ Киево-Печерской лавре и что украли из немецкого музея
- Свыше тысячи человек стали свидетелями захватывающего и полного адреналина действа - впервые на арене в эстонской столице состоялась битва роботов! Среди зрителей была и наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 ноября.