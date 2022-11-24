«Новости в 7» за 24 ноября: правительство борется с безработицей, готова ли Эстония к атомной энергетике, правильный уход за волосами и битва роботов

Сегодня в выпуске:

- Эстонское правительство озадачилось ситуацией на рынке труда. Что еще сегодня обсуждали на еженедельном заседании кабинета министров?

- Сообщения по нашей стране: запрещено выходить на лед водоемов, универсальная услуга электроснабжения теперь доступна местным самоуправлениям и таможенники напоминают, что заказ поддельных товаров известных брендов является нарушением закона

- Готова ли Эстония к строительству атомной электростанции и как к этой идее относятся жители страны?

- Мы продолжаем серию материалов, посвященных различным аспектам нашего здоровья. Сегодня поговорим о процедурах по уходу за волосами и кожей головы

- С миру по нитке: финны стали больше экономить на одежде, каковы результаты обысков СБУ Киево-Печерской лавре и что украли из немецкого музея

- Свыше тысячи человек стали свидетелями захватывающего и полного адреналина действа - впервые на арене в эстонской столице состоялась битва роботов! Среди зрителей была и наша съемочная группа