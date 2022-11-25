Эстония пожертвовала Житомирской области девять автобусов

Перед отправкой автобусов министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония предлагает всестороннюю помощь Украине, в том числе и автобусами, которые начали отправлять в Украину уже с весны этого года.

«Помимо военной, экономической и политической помощи, для нас по-прежнему важно оказание гуманитарной помощи Украине через различные практические и необходимые проекты и перевозки. Гуманитарные потребности Украины по-прежнему чрезвычайно велики – на данный момент Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 23,1 млн евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 4,1 млн евро», – сказал Рейнсалу.

Он добавил, что гуманитарная помощь Эстонии включает также помощь в смягчении последствий атак на энергосистему Украины. Даря автобусы, мы вносим необходимый вклад в помощь жителям Украины в их повседневных делах.

«Я рад, что мы можем отправить украинцам еще девять автобусов для восстановления транспорта. Пять таких автобусов мы уже отправили летом, – сказал генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук. – Все автобусы прошли техосмотр и находятся в исправном состоянии. Это автобусы Iveco Irisbus Crossway, которые эксплуатируются уже почти десять лет и обеспечивают регулярные перевозки в Эстонии», – подтвердил Саук.