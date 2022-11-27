Первая леди открыла в Норвегии выставку живописи известного эстонского художника

«Культура и искусство развиваются как углубляясь в самоанализ, так и в соприкосновении с другими культурами. Конрад Мяги – прекрасный пример того, как контакт с разными культурами влияет на искусство», – передала канцелярия президента Эстонии слова открывшей выставку Сирье Карис.

Первая леди призналась, что в Норвегии видит «норвежские пейзажи» Конрада Мяги другими глазами – по ее словам, Конрад Мяги обладал способностью запечатлевать в жизни нечто универсальное и вневременное, оставаясь при этом всегда свежим и неувядающим.

Конрад Мяги (1878-1925), несомненно, является одним из самых значительных эстонских художников своего поколения. Можно сказать, что его наследие столь же важно в Эстонии, как и наследие Эдварда Мунка в Норвегии. Работы Мяги отличаются обилием красок, смелой техникой рисования и современностью, а на его картинах можно встретить виды Эстонии, Италии и Франции, а также Норвегии. На выставке представлено около 120 картин разных творческих периодов, в том числе несколько знаковых его работ. Искусство Конрада Мяги мастерски, а диапазон изображаемых мотивов широк: от пейзажей и портретов до цветов и натюрмортов.