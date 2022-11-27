Супруга президента Эстонии Сирье Карис в субботу вечером открыла в Художественном музее Лиллехаммера в Норвегии ретроспективную выставку «Конрад Мяги. Великий образ эстонской живописи».
Первая леди открыла в Норвегии выставку живописи известного эстонского художника
«Культура и искусство развиваются как углубляясь в самоанализ, так и в соприкосновении с другими культурами. Конрад Мяги – прекрасный пример того, как контакт с разными культурами влияет на искусство», – передала канцелярия президента Эстонии слова открывшей выставку Сирье Карис.
Первая леди призналась, что в Норвегии видит «норвежские пейзажи» Конрада Мяги другими глазами – по ее словам, Конрад Мяги обладал способностью запечатлевать в жизни нечто универсальное и вневременное, оставаясь при этом всегда свежим и неувядающим.
Большая ретроспективная выставка Конрада Мяги – третья и последняя часть обзорной выставки работ Мяги, ранее выставлявшейся в Музее современного искусства Эспоо в Финляндии EMMA (2021) и Копенгагенском центре искусств GL Strand (2022) в Дании, где работа Мяги привлекла множество посетителей и получила положительный отклик в местных СМИ, сообщила ранее BNS пресс-служба Художественного музея Эстонии.
Конрад Мяги (1878-1925), несомненно, является одним из самых значительных эстонских художников своего поколения. Можно сказать, что его наследие столь же важно в Эстонии, как и наследие Эдварда Мунка в Норвегии. Работы Мяги отличаются обилием красок, смелой техникой рисования и современностью, а на его картинах можно встретить виды Эстонии, Италии и Франции, а также Норвегии. На выставке представлено около 120 картин разных творческих периодов, в том числе несколько знаковых его работ. Искусство Конрада Мяги мастерски, а диапазон изображаемых мотивов широк: от пейзажей и портретов до цветов и натюрмортов.
«Живописный стиль Конрада Мяги удивительно самостоятелен и индивидуален, но на его творчество также повлияли международные художественные течения 1910–1920-х годов, такие как неоимпрессионизм и его характерная пуантилистская техника живописи, а также экспрессионизм и кубизм. Благодаря такому разнообразию, его работы свежи и привлекательны и сегодня», – прокомментировала сокуратор выставки Пилви Калхама.
В 1908-1910 годах Конрад Мяги жил в Норвегии, чем и вызывает там особый интерес у зрителей. Мяги был очарован норвежской природой и нарисовал множество пейзажей в окрестностях Осло и Конгсберга. Норвежский художник Кристиан Крог пригласил Мяги принять участие в одной из своих выставок в Христиании. С этого события начался прорыв Мяги.
Партнерами формирования экспозиции стали Тартуский художественный музей, Эстонское студенческое общество, Вильяндиский музей, Литературный центр Ундер и Тугласа Эстонской академии наук, Художественная коллекция Энна Кунила, Фонд Конрада Мяги и частные коллекции.
Выставка подготовлена в сотрудничестве Эстонского художественного музея с Художественным музеем Лиллехаммера и Музеем современного искусства Эспоо EMMA. Кураторы выставки – Нильс Ульсен, директор Художественного музея Лиллехаммера, и Пилви Калхама из EMMA.
Выставка Конрада Мяэ открыта в Лиллехаммере до 2 февраля нового года.