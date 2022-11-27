Вчера вечером под Айнажы в Латвии автобус эстонской компании MK Autobus попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель.
Спасательный департамент о ДТП в Латвии: мы отправили шесть машин на помощь
По сообщению Спасательного департамента, на вчерашнее дорожно-транспортное происшествие прибыли спасательные команды из Абья, Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме и Пярну, а также руководитель Ляэнеского спасательного центра. Что касается скорой помощи, то на помощь прибыло семь команд, а также несколько полицейских патрулей.
Пока на место не прибыло вышестоящее латвийское руководство, за спасательную операцию отвечал руководитель Ляэнеского спасательного центра Тыйво Тим Нылвак. Спасательные работы проходили на двух участках: две спасательные команды вместе с латвийскими коллегами работали над освобождением одного пострадавшего из грузовика.
По данным спасательного департамента, кабина грузовика была сильно деформирована, что затруднило работу. Остальные три спасательные команды занимались оказанием первой помощи на месте сбора пострадавших.