Спасательный департамент о ДТП в Латвии: мы отправили шесть машин на помощь

По сообщению Спасательного департамента, на вчерашнее дорожно-транспортное происшествие прибыли спасательные команды из Абья, Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме и Пярну, а также руководитель Ляэнеского спасательного центра. Что касается скорой помощи, то на помощь прибыло семь команд, а также несколько полицейских патрулей.

Пока на место не прибыло вышестоящее латвийское руководство, за спасательную операцию отвечал руководитель Ляэнеского спасательного центра Тыйво Тим Нылвак. Спасательные работы проходили на двух участках: две спасательные команды вместе с латвийскими коллегами работали над освобождением одного пострадавшего из грузовика.