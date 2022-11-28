Огромные штрафы и конфискация имущества: популярный продавец подержанных автомобилей попался на серьезном нарушении

Окружному суду придется вновь рассмотреть вопрос конфискации

Коллегия по уголовным делам Госсуда также оставила обвинительные приговоры OÜ B8B и Анкиповичу без изменений, но пришла к выводу, что преступление было завершено в случае всех заключенных договоров.

По мнению коллегии, цель, для которой люди брали кредит в OÜ Autopant, или то, на что они фактически использовали деньги, не имела решающего значения в этом деле. Если человеку выдается кредит, который он может использовать, не нарушая договор, в личных целях, т.е. вне своей хозяйственной и профессиональной деятельности, то речь идет о потребительском кредите, в случае которого требуется наличие лицензии на деятельность.

Целью требования о лицензии на деятельность является обеспечение того, чтобы частным потребителям кредиты предоставлялись только компаниями, прошедшими проверку на получение лицензии и отвечающими необходимым требованиям. Однако для достижения этой цели обязанность лицензии на деятельность должна распространяться на все те договоры займа, заключенные с физическими лицами, которые не исключают использования кредита в личных целях.

По словам защитника, OÜ Autopant не нуждалось в лицензии на деятельность, поскольку требование лицензии не распространяется на кредитные договоры, в которых ответственность потребителя ограничивается только стоимостью предмета залога, находящегося во владении кредитора. Госсуд согласился с уездным и окружным судами в том, что это исключение не применяется в данном случае, поскольку транспортные средства, которые служили залогом, оставались в непосредственном владении заемщиков.

В коллегии отметили, что обязательство по лицензии на деятельность в первую очередь направлено на защиту потребителя как более слабой стороны, и его целью является ограничение легкомысленного и безответственного кредитования. В виде исключения от кредитора не требуется лицензия на деятельность, если при получении кредита лицо сразу лишается возможности использования вещь, оказавшейся в залоге, поскольку в этом случае от он более тщательного изучает риски, связанные с кредитом.