Огромные штрафы и конфискация имущества: популярный продавец подержанных автомобилей попался на серьезном нарушении

В решении, опубликованном в понедельник, Госсуд пояснил, что для выдачи потребительских кредитов кредитору в любом случае необходима лицензия, если он выдает их людям, которые могут использовать полученные деньги в личных целях, то есть вне своей экономической и профессиональной деятельности.
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В рассмотренном в суде уголовном деле прокуратура обвинила предприятие OÜ B8B (бывшее название OÜ Autopant) и члена его правления Сергея Анкиповича в экономической деятельности без лицензии.
В период с 2016 по 2019 год фирма OÜ Autopant заключила не менее 900 кредитных договоров с частными лицами на общую сумму почти 2,7 млн евро. Кредит выдавался под залог транспортных средств, и средняя процентная ставка составляла почти 50 процентов в год. По версии прокуратуры, речь шла о выдаче потребительского кредита, для чего предпринимателю необходима лицензия на деятельность. Фирма также неоднократно обращалась за получением разрешения в Финансовую инспекцию, но заявки были отклонены из-за выявленных недочетов.
Харьюский уездный суд признал обоих подсудимых виновными в ведении экономической деятельности без лицензии и оштрафовал OÜ B8B на 300 000 евро, а Анкиповича – на 2500 евро. Также суд постановил взыскать с фирмы 605 000 евро криминального дохода, которым в основном являлись проценты, полученные по незаконным кредитам.
Таллиннский окружной суд, напротив, установил, что в большинстве случаев заключение договоров можно рассматривать лишь как покушение на преступление. И все потому, что не доказано, на что именно заемщики тратили деньги. Окружной суд не изменил наказания подсудимым, но уменьшил сумму, присужденную OÜ B8B взамен конфискации, до 2752 евро, поскольку доход, полученный от кредитов, выданных на неустановленные цели, не может считаться доходом от преступной деятельности.
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Коллегия по уголовным делам Госсуда также оставила обвинительные приговоры OÜ B8B и Анкиповичу без изменений, но пришла к выводу, что преступление было завершено в случае всех заключенных договоров.
По мнению коллегии, цель, для которой люди брали кредит в OÜ Autopant, или то, на что они фактически использовали деньги, не имела решающего значения в этом деле. Если человеку выдается кредит, который он может использовать, не нарушая договор, в личных целях, т.е. вне своей хозяйственной и профессиональной деятельности, то речь идет о потребительском кредите, в случае которого требуется наличие лицензии на деятельность.
Целью требования о лицензии на деятельность является обеспечение того, чтобы частным потребителям кредиты предоставлялись только компаниями, прошедшими проверку на получение лицензии и отвечающими необходимым требованиям. Однако для достижения этой цели обязанность лицензии на деятельность должна распространяться на все те договоры займа, заключенные с физическими лицами, которые не исключают использования кредита в личных целях.
По словам защитника, OÜ Autopant не нуждалось в лицензии на деятельность, поскольку требование лицензии не распространяется на кредитные договоры, в которых ответственность потребителя ограничивается только стоимостью предмета залога, находящегося во владении кредитора. Госсуд согласился с уездным и окружным судами в том, что это исключение не применяется в данном случае, поскольку транспортные средства, которые служили залогом, оставались в непосредственном владении заемщиков.
В коллегии отметили, что обязательство по лицензии на деятельность в первую очередь направлено на защиту потребителя как более слабой стороны, и его целью является ограничение легкомысленного и безответственного кредитования. В виде исключения от кредитора не требуется лицензия на деятельность, если при получении кредита лицо сразу лишается возможности использования вещь, оказавшейся в залоге, поскольку в этом случае от он более тщательного изучает риски, связанные с кредитом.
По вопросу о конфискации Госсуд направил уголовное дело обратно в окружной суд. Суду второй инстанции предстоит еще раз обсудить, следует ли и в каком размере осуществлять взыскание с частной компании.