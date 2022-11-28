«Новости в 7» за 26 ноября: акция протестов российских эмигрантов, что продают на ярмарке ученических фирм и кто стал первым победителем шоу «Ва-Банк!»

Сегодня в выпуске:

- Многие российские эмигранты, живущие в Эстонии, занимают активную гражданскую позицию и открыто выступают против нынешнего правящего режима. Под какими лозунгами прошла очередная акция протеста, выясняла наша корреспондент

- Эстонские вести: какие лекарства станут рецептурными с 1 января, как проходит интеграция украинских беженцев и самые необычные уличные рождественские украшения

- Чтобы стать успешным предпринимателем, приходится преодолеть весьма тернистый путь из неудач и множества попыток найти ту самую «золотую жилу». Чтобы этот путь был успешным, стоит начать его уже со школьной скамьи.

- Главной новинкой осеннего телесезона на нашем канале стала интеллектуальная викторина «Ва-Банк». Её участники, впрочем, могут не просто блеснуть эрудицией, но и заработать внушительную сумму.

- С миру по нитке: что стало причиной погромов и беспорядков в центре Брюсселя и почему недовольные китайцы призывают к отставке Си Цзиньпиня

- В одном из крупнейших отелей Таллинна прошел Парад богатых и знаменитых. Кто оказался достойнейшим из достойных в пятнадцати сегментах бизнеса?