ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ученики школы kood/Jõhvi с размахом отпраздновали начало обучения в новом здании

«Где видишь, что что-то где-то не так, то иди и помоги. Основатели kоod/Jõhvi осознали проблему и решили обучить новое поколение ИТ-специалистов. Они увидели потенциал в Ида-Вирумаа и максимально использовали его. Теперь в Йыхви образовалось самое современное и ориентированное на будущее сообщество Эстонии», – сказала премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в своей речи на церемонии открытия.

В настоящее время в kood/Jõhvi обучается 500 студентов, чей предыдущий опыт работы варьируется от пекарей до топ-менеджеров. Средний возраст студентов – 27 лет, а самому старшему – 64 года. «Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что здесь происходит объединение уникальных людей. Наши различия обогащают и развитие сферы ИТ», – говорит Эгон Сакс, который жил последние 4 года в Мексике и вернулся в Эстонию для обучения в kood/Jõhvi. В школе проходят обучение люди 24 различных национальностей, 30% женщин и 70% мужчин.