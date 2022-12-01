В среду вечером, 30 ноября, школа kood/Jõhvi отпраздновала начало нового учебного года в новом здании в Йыхви. В мероприятии приняли участие 500 студентов, партнеры и представители государственных и муниципальных структур.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ученики школы kood/Jõhvi с размахом отпраздновали начало обучения в новом здании
«Где видишь, что что-то где-то не так, то иди и помоги. Основатели kоod/Jõhvi осознали проблему и решили обучить новое поколение ИТ-специалистов. Они увидели потенциал в Ида-Вирумаа и максимально использовали его. Теперь в Йыхви образовалось самое современное и ориентированное на будущее сообщество Эстонии», – сказала премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в своей речи на церемонии открытия.
В настоящее время в kood/Jõhvi обучается 500 студентов, чей предыдущий опыт работы варьируется от пекарей до топ-менеджеров. Средний возраст студентов – 27 лет, а самому старшему – 64 года. «Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что здесь происходит объединение уникальных людей. Наши различия обогащают и развитие сферы ИТ», – говорит Эгон Сакс, который жил последние 4 года в Мексике и вернулся в Эстонию для обучения в kood/Jõhvi. В школе проходят обучение люди 24 различных национальностей, 30% женщин и 70% мужчин.
«Первый год обучения в школе kood/Jõhvi показал, что к школе проявляют большой интерес как студенты, так и будущие работодатели, поэтому в этом году мы решили принять 300 новых студентов, – сказал Таавет Хинрикус, председатель совета kood/Jõhvi. – В течение года произошло мощное развитие учебной программы и самой школы, начиная с учебного процесса и заканчивая окончанием реновации пятиэтажного здания школы в Йыхви». По словам Хинрикуса, цель школы — уменьшить нехватку ИТ-талантов и повысить технологические навыки жителей Эстонии. «Мы считаем, что kood/Jõhvi — лучший способ сделать ИТ-образование доступным для всех. С этой целью школа также сотрудничает с другими похожими программами и специалистами в этой области и с каждым годом наращивает количество студентов», – добавил Хинрикус.
По мнению местных жителей, kood/Jõhvi придает как Йыхви, так и Ида-Вирумаа важное международное измерение, которое, играет особенную важную роль в сегодняшних политических обстоятельствах. «Необходимо, чтобы рядом с российским культурным пространством, которое до сих пор доминировало в регионе, появилось новое международное, но все же эстонское измерение. Свежая модель мышления в области ИТ и общества позволяет это осуществить как с точки зрения повседневной жизни региона, так и с перспективой на будущее. Эти изменения необходимы в Ида-Вирумаа прямо сейчас», – говорит Пийа Тамм, бывший директор Йыхвиского концертного зала. Городская управа Йыхви также поддержала шшколу установкой автобусной остановки «Koodikooli» рядом со школой.
kood/Jõhvi – это инновационная образовательная программа для взрослых, которая предлагает подход к обучению программированию 21-го века. Программа была создана для того, чтобы уменьшить нехватку разработчиков программного обеспечения и предоставить новые и захватывающие возможности для людей из разных сфер жизни. Школу финансируют более 30 предприятий, в том числе многие стартапы и единороги, которые заинтересованы взять на работу студентов, окончивших обучение.
Школу финансируют: SEB, Wise, Bolt, Veriff, Proekspert, Confido, LHV, VKG, XRPLF, Admirals, Pipedrive, Glia, Textmagic, Microsoft Estonia, Euronics, CGI, Hedman Partners, Vestman, Bondora, Adcash, Klar Group, Pilvio, Miltton, Codeborne, Civitta, Superangel, Startup Estonia, Heateo Haridusfond, Asutajate Selts. Строительство здания поддержало Министерство финансов.
Кроме того, школу поддерживают более 30 частных лиц: Ахти Хейнла, Мартин Хенк, Магнус Хийе, Владимир Фунтиков, Таавет Хинрикус, Отт Кауквер, Алвар Лумберг, Мартин Кыйва, Мярт Келдер, Марек Кийза, Мари-Лийз Киттер, Инга Кыуэ, Стийна & Тайсто Лехти, Райн Лыхмус, Кристьян Марусте, Вельо Отсасон, Мярт Луме, Карлос Паниагуа, Маарья Пехк, Андрус и Элина Пурде, Мартин Ранд, Мерлин Сеэман, Райнер Штернфельд, Хелен и Мартин Тайур, Эде и Стен Тамкиви, Таави Тамкиви, Яанус Тамм, Кярту и Прийт Вайкмаа, Мартин Виллиг, Маркус Виллиг.