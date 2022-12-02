Вчера в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Японии со счетом 2:1 одержала победу над сборной Испании.
Галерея ⟩ Сборная Японии подарила стране праздник – народ вышел на улицы отмечать победу
Сборная Японии подарила стране праздник – народ вышел на улицы отмечать победу
Эта победа стала праздником для Японии – тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Для обычно сдержанной страны такое проявление эмоций достаточно нетипично, кадры празднований быстро стали вирусными и облетели весь мир.
Напомним, что японцы набрали шесть очков после трех туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы с четырьмя очками на втором месте. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира, Япония будет играть с Хорватией, Испания – с Марокко.
Германия сенсационно вылетела, также домой отправилась Коста-Рика.
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