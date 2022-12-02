Галерея ⟩ Сборная Японии подарила стране праздник – народ вышел на улицы отмечать победу

Эта победа стала праздником для Японии – тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Для обычно сдержанной страны такое проявление эмоций достаточно нетипично, кадры празднований быстро стали вирусными и облетели весь мир.

Напомним, что японцы набрали шесть очков после трех туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы с четырьмя очками на втором месте. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира, Япония будет играть с Хорватией, Испания – с Марокко.