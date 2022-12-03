Первый пошел. Для США чемпионат мира завершился

Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.

С первой минуты нидерландцы завладели мячом и практически блокировали американцам игру. На 10-й минуте США получил первый гол от Мемфиса Депая, нападающего сборной Нидерландов. В последние минуты первого тайма США пытались что-то сделать у ворот голландев, но в итоге получили второй гол на 46-й минуте.

Во начале второго тайма американцы начали всерьез атаковать ворота Нидерландов и создавать моменты.

Referee Wilton Sampaio watches the players position themselves for a free kick during the World Cup round of 16 soccer match between the Netherlands and the United States, at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 3, 2022. (AP Photo/Luca Bruno) XAF162 Фото: Luca Bruno

Первый гол американцы забили только на 76-й минуте от Хаджи Райта. Спустя минуту он попытался атаковать вновь, но уже безуспешно.

80-я минута - третий гол от Нидерландов американцам.