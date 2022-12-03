На чемпионате мира по футболу начались матчи на вылет. Первая битва за четвертьфинал прошла между США и Нидерландами.
Первый пошел. Для США чемпионат мира завершился
Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.
С первой минуты нидерландцы завладели мячом и практически блокировали американцам игру. На 10-й минуте США получил первый гол от Мемфиса Депая, нападающего сборной Нидерландов. В последние минуты первого тайма США пытались что-то сделать у ворот голландев, но в итоге получили второй гол на 46-й минуте.
Во начале второго тайма американцы начали всерьез атаковать ворота Нидерландов и создавать моменты.
Первый гол американцы забили только на 76-й минуте от Хаджи Райта. Спустя минуту он попытался атаковать вновь, но уже безуспешно.
80-я минута - третий гол от Нидерландов американцам.
Финальный счет 3:1 в пользу Нидерландов - команда стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре. Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря.