Вс, 4.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована

rus.postimees.ee
Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Ints Kalnins

Департамент конкуренции и Enefit Power - дочерняя компания Eesti Energia, в которой сосредоточены электрогенерирующие мощности – до сих пор не смогли договориться о новой стоимости универсальной услуги, пишет ERR.

По словам чиновников, процесс затянулся из-за недостатка необходимых данных. Пока тянется ценовой спор, клиенты продолжают получать электричество по прежней, установленной еще в октябре цене. На данный момент потребители получают электроэнергию по старой цене, установленной с октября – чуть более 19 центов за киловатт-час.

Министр финансов Аннели Аккерман не собирается вмешиваться в спор между двумя сторонами и влиять на ценообразование.

Ключевые слова
Наверх