Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована

По словам чиновников, процесс затянулся из-за недостатка необходимых данных. Пока тянется ценовой спор, клиенты продолжают получать электричество по прежней, установленной еще в октябре цене. На данный момент потребители получают электроэнергию по старой цене, установленной с октября – чуть более 19 центов за киловатт-час.