Департамент конкуренции и Enefit Power - дочерняя компания Eesti Energia, в которой сосредоточены электрогенерирующие мощности – до сих пор не смогли договориться о новой стоимости универсальной услуги, пишет ERR.
Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована
Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована
По словам чиновников, процесс затянулся из-за недостатка необходимых данных. Пока тянется ценовой спор, клиенты продолжают получать электричество по прежней, установленной еще в октябре цене. На данный момент потребители получают электроэнергию по старой цене, установленной с октября – чуть более 19 центов за киловатт-час.
Министр финансов Аннели Аккерман не собирается вмешиваться в спор между двумя сторонами и влиять на ценообразование.
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