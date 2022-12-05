Мы решили работать вместе и создать совместную исследовательскую работу, так как мы лучшие подруги и из нас всегда хорошо получается работать в команде. Нам интересно было узнать мнение людей, постоянных жителей Нарвы, проанализировать их ответы и понять, каким они видят будущее Эстонии.
Нарвитяне рассказали, что может привести к сплочению эстонского общества
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Нынешняя напряженная ситуация в мире создает большую опасность для экономики, способствует межнациональной вражде и мешает международным связям, наносит большой урон обычным людям. Сейчас очень важно уделить внимание поиску компромиссов и соглашений между странами. Безопасность людей, экономики играет очень важную роль в условиях военных действий. Приезд украинских беженцев, которые ищут убежища в Эстонии и других странах, меняет мир, культуру и отношения между разными национальностями.
По этим причинам мы решили исследовать эту тему глубже. Для исследования был разработан опросник с возможностью подробнее расписать ответы на вопросы.
Мы провели опрос в Нарвском центре социальной работы. Опросник был разработан с учетом всех возможностей клиентов центра.
Для исследования были выбраны представители слабозащищенных слоев населения – это взрослые люди с особыми потребностями, которые являются клиентами Нарвского центра социальной работы.
Для исследования темы «Наше общее будущее в Эстонии» за основу взяты мнения людей с ограниченными возможностями. Методом исследования был выбран разработанный опросник из десяти пунктов: возраст, пол, национальность, нравится ли проживать в Эстонии, любимые города Эстонии, использование эстонского языка в речи, будущий язык общения, сплочение социума, определяющие факторы Эстонии, творческое задание.
Опрос был проведен 4 ноября 2022 года.
19 опрошенных были приглашены в подготовленный кабинет с необходимым оборудованием и инструментами. Участники были ознакомлены с темой исследования и задачами. Была дана инструкция по заполнению опросника, разобран каждый из десяти пунктов опросника.
Итоги мониторинга опросников таковы. Были представлены люди во многих возрастных категориях (возраст от 22 до 64 лет). 11 из 19 опрошенных были женщины. 15 обозначили свою национальность как «русский», один – «эстонец», один – «татарин», один – «татарин-русский», один – «русский-украинец».
18 из 19 респондентов сказали, что им нравится жить в Эстонии.
12 опрошенных сказали, что редко используют в речи эстонский язык. Остальные ответили, что вовсе не используют.
По мнению опрошенных, их языком общения через десять лет может быть эстонский (назвали 11 раз), английский (7 раз), русский (16), украинский (3).
Опрошенные видят сплочение социума в Эстонии в таких факторах как: совместные мероприятия, общая культура, равноправие, социальная поддержка государства, рост доходов населения, развитие духовности, волонтерство, большие возможностей трудоустройства.
Опрошенные видят определяющие факторы эстонского государства в будущем как: усовершенствованная архитектура, высокая культура, безопасность, улучшенный уровень жизни, улучшение медицины, разнообразный досуг, усовершенствованные технологии, развитие сельского хозяйства, сохранение семейных ценностей, изменение моды.
Последним пунктом опроса было творческое задание: рисунок на тему «Наше общее будущее в Эстонии». В ходе мониторинга рисунков мы выявили общее направление мыслей респондентов: в будущем Эстонию ждет процветание, сплочение социума, рост экономики и укрепленные международных связей.
В заключение мы хотим сказать, что нам очень понравилось делать эту работу. Больше всего понравилось общаться с клиентами Нарвского центра социальной работы. Трудности были на этапе создания опросника, так как нужно было учесть все возможности опрашиваемых.
Исследование помогло нам сделать свой вывод о будущем Эстонии. В Эстонии мы должны уметь дружно жить вместе, уважать культуру и традиции друг друга. Поэтому важно в будущем создать благоприятную среду в Эстонии для многонационального проживания и сохранить идентичность эстонского народа.
Начать общение с респондентами и заинтересовать их в участии в данном исследовании было непросто. Но когда мы их собрали и рассказали о данном конкурсе, они любезно согласились и начали отвечать на вопросы. Мы с удовольствием и радостью помогали респондентам понять смысл вопросов.
Мы очень благодарны нашим респондентам за то, что они приняли участие в исследовании. Респонденты делились с нами, что после опроса они ощущали чувство гордости и значимости.
Основная мысль и желание респондентов были связаны с миром на земле и счастьем для всех живущих.
Важный вывод, который мы сделали по итогам общения с респондентами, – не хватает предприятий, где могли бы быть заняты посильным трудом люди с ограниченными возможностями. Такие предприятия должны учитывать все их возможности, и с такими людьми должен постоянно в рабочем процессе находиться наставник.
Для нас самих, авторов исследования, движение к более сплоченной Эстонии означает искоренять эгоизм, который концентрируется на личной пользе, в политике придерживаться основ либерализма, развивать духовность населения, давать больше знаний в правильном исполнении своих ролей. Ведь мы все живущие на Земле являемся единым большим организмом. Земля – это наш общий дом и если в каком то месте происходит сбой, воины, нищета, болезни, загрязнение природы, то страдает от этого вся планета.
Этот материал стал победителем в возрастной категории 14-18 лет в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.