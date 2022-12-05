Нарвитяне рассказали, что может привести к сплочению эстонского общества

В заключение мы хотим сказать, что нам очень понравилось делать эту работу. Больше всего понравилось общаться с клиентами Нарвского центра социальной работы. Трудности были на этапе создания опросника, так как нужно было учесть все возможности опрашиваемых.

Исследование помогло нам сделать свой вывод о будущем Эстонии. В Эстонии мы должны уметь дружно жить вместе, уважать культуру и традиции друг друга. Поэтому важно в будущем создать благоприятную среду в Эстонии для многонационального проживания и сохранить идентичность эстонского народа.

Начать общение с респондентами и заинтересовать их в участии в данном исследовании было непросто. Но когда мы их собрали и рассказали о данном конкурсе, они любезно согласились и начали отвечать на вопросы. Мы с удовольствием и радостью помогали респондентам понять смысл вопросов.

Мы очень благодарны нашим респондентам за то, что они приняли участие в исследовании. Респонденты делились с нами, что после опроса они ощущали чувство гордости и значимости.

Основная мысль и желание респондентов были связаны с миром на земле и счастьем для всех живущих.