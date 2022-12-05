Шольц намерен сделать Германию гарантом европейской безопасности

«Новая роль Германии требует новую стратегическую культуру, и национальная стратегия в сфере безопасности, которую мы примем в ближайшие месяцы, будет учитывать это обстоятельство», – написал он в статье, опубликованной в понедельник, 5 декабря, американским изданием Foreign Affairs.

Для этого Берлин должен инвестировать в бундесвер, укреплять европейскую военную промышленность, увеличивать свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучать и оснащать Вооруженные силы Украины, заявил глава немецкого правительства.

«Путин разрушил создававшуюся десятилетиями архитектуру мира»

По словам Шольца, национальная стратегия безопасности должна подготовить Германию к новой ситуации угрозы в Европе, которая возникла в результате полномасштабной войны РФ против Украины. Отдав приказ о нападении на Украину, президент РФ Владимир Путин «разрушил европейскую и международную архитектуру мира», создававшуюся десятилетиями, пишет он далее. РФ бросила вызов «основным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН», заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Россия стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния, но Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок. «Мир не должен допустить, чтобы Путин добился своего. Мы должны положить конец реваншистскому империализму России», – указал он. По словам немецкого канцлера, абсолютно ясно то, что война не закончится победой России, а миссия Путина провалилась уже сейчас.