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Троекратная олимпийская чемпионка не выйдет на старт Кубка мира

rus.postimees.ee
Троекратная олимпийская чемпионка не выйдет на старт Кубка мира
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Марте Олсбю-Ройселанн.
Марте Олсбю-Ройселанн. Фото: Tairo Lutter

Ставшая на олимпийских играх в Пекине королевой биатлона норвежка Марте Олсбю-Ройселанн подтвердила, что не выйдет в этом году на старты этапов Кубка мира. Отметившая накануне свое 32-летие спортсменка продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

Уже в октябре начали циркулировать слухи о том, что участие Ройселанн в сезоне Кубка мира под вопросом. Троекратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира долгое время страдала от опоясывающего лишая.

Теперь совместно с тренерами и врачами было решено, что как минимум до января она не будет участвовать в соревнованиях.

«Больше всего на свете я хочу соревноваться вместе с остальной командой, но мое тело все еще не там, где должно быть, а здоровье, в конце концов, это самое главное. Я сосредоточена на том, чтобы хорошо выступить на чемпионате мира, и для этого мне нужно время», — сказала Ройселанн в пресс-релизе.

Ройселанн страдает от опоясывающего лишая с середины сентября – тогда она подхватила вирус герпеса и если опоясывающий лишай должен со временем исчезнуть, то норвежка до сих пор сражается с ним.

«Это было тяжело. Я давно излечилась от лишая, но мое тело все еще не до конца выздоровело. Постоянное ощущение усталости и головные боли – это некоторые из последствий заболевания», - прокомментировала в октябре норвежским СМИ Марте Ройселанн свое состояние.

Норвежка все же надеется принять участие в чемпионате мира в Оберхофе и пропустит ради этого первую половину сезона Кубка мира. Сезон кубка мира начался на прошлой неделе в Контиолахти, чемпионат мира будет проводиться в начале февраля в немецком Оберхофе.

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