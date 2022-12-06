Троекратная олимпийская чемпионка не выйдет на старт Кубка мира

Уже в октябре начали циркулировать слухи о том, что участие Ройселанн в сезоне Кубка мира под вопросом. Троекратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира долгое время страдала от опоясывающего лишая.

Теперь совместно с тренерами и врачами было решено, что как минимум до января она не будет участвовать в соревнованиях.

«Больше всего на свете я хочу соревноваться вместе с остальной командой, но мое тело все еще не там, где должно быть, а здоровье, в конце концов, это самое главное. Я сосредоточена на том, чтобы хорошо выступить на чемпионате мира, и для этого мне нужно время», — сказала Ройселанн в пресс-релизе.

Ройселанн страдает от опоясывающего лишая с середины сентября – тогда она подхватила вирус герпеса и если опоясывающий лишай должен со временем исчезнуть, то норвежка до сих пор сражается с ним.

«Это было тяжело. Я давно излечилась от лишая, но мое тело все еще не до конца выздоровело. Постоянное ощущение усталости и головные боли – это некоторые из последствий заболевания», - прокомментировала в октябре норвежским СМИ Марте Ройселанн свое состояние.