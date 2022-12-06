Город в снегу: в Таллинне на улицы выведена почти вся снегоуборочная техника

«Еще с ночи в уборке задействована почти вся техника партнеров Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и партнеров районных управ. В уборке непрерывно задействовано 134 единицы снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 47 уборочных бригад. Вчера днем и минувшей ночью на обработку дорог было израсходовано 173 тонны хлоридов. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия ухудшаются», – сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Суль признал, что качество уборки в городе неравномерное, но сказал, что город делает все возможное, чтобы улучшить ситуацию. «Несмотря на то, что снегоуборочная техника была выведена на улицу с началом снегопада, в условиях столь продолжительного и обильного снегопада мы не можем сделать дороги идеально чистыми. Партнеры города в оперативном режиме следят за погодными условиями. В случае усиления снегопада и при ухудшении дорожных условий на городские улицы будет выведена вся оставшаяся уборочная техника», – сказал он.

Наряду с тротуарами, уборка которых покрывается городскими договорами на обслуживание улиц, за очистку приблизительно 50 процентов тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом на тротуарах можно использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

Согласно прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни ожидаются умеренные снегопады, толщина снежного покрова может увеличиться до 20 см. Сегодня к 14 часам в столице выпало около 10 сантиметров снега.