Журналист ⟩ Уроки лицемерия от Министерства экономики

Председатель совета резко раскритиковал бизнес-план, но Кунингас предпочел избавиться от строптивого председателя совета, а не от сомнительного плана. Более того, бывший министр экономики Меэлис Атонен давно говорил, что Operail нужно либо продать, либо ликвидировать. Привет нынешнему министру от бывшего. Теперь выясняется, что противники закупки вагонов в России были правы, но работу над ошибками никто проводить не собирается. Ахти Кунингас просто пошел на повышение за «весомый вклад в развитие» госкомпаний.

Второй вопрос, который вызывает вся эта канитель с выходом из отношений с Россией, состоит в том, что уже восемь месяцев государственное предприятие делает вид, что бизнес в России – это нормально. Война войной, а обед по расписанию. В мае на мой вопрос, приемлемо ли сейчас обеспечивать логистику государства-агрессора эстонскими вагонами, руководство Operail сообщило, что вагоны сдает в аренду не госкомпания, а некие европейские фирмы.

То есть можно предположить, что наш государственный бизнес все это время работал в России через компании-посредники, делая покер фейс – «это не мы, нас там нет»? Минэкономики тоже ничего не беспокоило до тех пор, пока российский рынок не схлопнулся усилиями всего Евросоюза и США. Ничего личного, просто бизнес. Это как бы говорит нам вице-канцлер, который пошел на повышение.