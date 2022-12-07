Сегодня ночью на первом этаже жилого дома в деревне Микитамяэ в волости Сетомаа горела квартира, в которой нашли двух погибших мужчин. Пожар продолжался длительное время до его обнаружения, дверь жилища уже наполовину обгорела и огонь через стену перекинулся на соседнюю пустующую квартиру и квартиру этажом выше. В квартире на верхнем этаже, заполненной дымом, к сожалению нашли еще одного мертвого мужчину. Согласно информации, которую на месте происшествия получили спасатели, жильцы квартиры на первом этаже часто употребляли алкоголь и курили в комнате.
Трагедия в Эстонии: в огне погибли три человека
7 декабря в 3:11 в центр тревоги сообщили по пожаре в двухэтажном жилом доме с тремя подъездами, который расположен на улице Соэлаане в деревне Микитамяэ в волости Сетомаа (Вырумаа). Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окна двухкомнатной квартиры на первом этаже вырывались пламя и толстый слой дыма. Дверь квартиры также была охвачена огнем. Проникшие в помещения спасатели обнаружили, что горят коридор и гостиная, а на полу они увидели тела двух мужчин. Спасатели сразу же направились в квартиру этажом выше, которая была сильно задымлена, в ней они увидели еще одного погибшего человека. Пожар в квартире на нижнем этаже продолжался длительное время, огонь уже перекинулся через стену на пустующую соседнюю квартиру и на квартиру на верхнем этаже.
Спасательные работы завершили в 6:19. На месте происшествия работали профессиональные спасатели из спасательных команд Ряпина, Вярска и Пыльва и добровольцы из Орава.
Жильцов квартиры, в которой начался пожар, спасатели консультировали о пожарной безопасности еще в 2017 году. Согласно результатам последней консультации, в квартире должен был быть работающий дымовой датчик, но сегодня утром спасатели его там не обнаружили. «К сожалению, эти жильцы входили в группу риска, часто употребляли алкоголь, курили в комнате и относились к пожарной безопасности несерьезно. Такая комбинация при плохом стечении обстоятельств может оказаться смертельной», – сказал руководитель отдела профилактики Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу.
В этом году в пожарах погибло 39 человек, из них четверо в Вырумаа.