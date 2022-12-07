Трагедия в Эстонии: в огне погибли три человека

7 декабря в 3:11 в центр тревоги сообщили по пожаре в двухэтажном жилом доме с тремя подъездами, который расположен на улице Соэлаане в деревне Микитамяэ в волости Сетомаа (Вырумаа). Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окна двухкомнатной квартиры на первом этаже вырывались пламя и толстый слой дыма. Дверь квартиры также была охвачена огнем. Проникшие в помещения спасатели обнаружили, что горят коридор и гостиная, а на полу они увидели тела двух мужчин. Спасатели сразу же направились в квартиру этажом выше, которая была сильно задымлена, в ней они увидели еще одного погибшего человека. Пожар в квартире на нижнем этаже продолжался длительное время, огонь уже перекинулся через стену на пустующую соседнюю квартиру и на квартиру на верхнем этаже.