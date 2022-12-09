Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 декабря: как спастись от снега, бурение почвы под АЭС, что будет с Euribor и не заказывайте запрещенные вещества по почте
Сегодня в выпуске:
- Столичные автодороги завалены снегом, специализированная техника появляется в час пик и стопорит движение, на тротуарах скользко. Помогут ли исправить ситуацию штрафы коммунальщикам? Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы.
- Короткие новости: о чем эстоноземельцев предупреждает Полиция безопасности, растёт ли заболеваемость гриппом и запретят ли в Эстонии использование пиротехники в праздничные дни.
- Инженерное бюро Steiger приступило к исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого атомного реактора. Как к начинанию относятся местные жители - узнавал наш специальный корреспондент.
- Обладатели жилищных кредитов испытывают все большее беспокойство из-за растущей ставки EURIBOR. Каких значений может достичь это важный показатель и как это повлияет на расходы жителей страны?
- С миру по нитке: почему шведское рождественское застолье оказалось под ударом, за что судям мэра Нью-Йорка, что смогли телепортировать немецкие студенты и в какой список попала Алла Пугачева.
- Несмотря на то, что пересылать психотропные препараты по почте запрещено, многие эстоноземельцы нарушают закон, порой сами того не зная. Представители таможни объяснили «Новостям в семь», насколько опасно это делать.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 декабря.