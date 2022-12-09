«Новости в 7» за 9 декабря: как спастись от снега, бурение почвы под АЭС, что будет с Euribor и не заказывайте запрещенные вещества по почте

Сегодня в выпуске:

- Столичные автодороги завалены снегом, специализированная техника появляется в час пик и стопорит движение, на тротуарах скользко. Помогут ли исправить ситуацию штрафы коммунальщикам? Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы.

- Короткие новости: о чем эстоноземельцев предупреждает Полиция безопасности, растёт ли заболеваемость гриппом и запретят ли в Эстонии использование пиротехники в праздничные дни.

- Инженерное бюро Steiger приступило к исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого атомного реактора. Как к начинанию относятся местные жители - узнавал наш специальный корреспондент.

- Обладатели жилищных кредитов испытывают все большее беспокойство из-за растущей ставки EURIBOR. Каких значений может достичь это важный показатель и как это повлияет на расходы жителей страны?

- С миру по нитке: почему шведское рождественское застолье оказалось под ударом, за что судям мэра Нью-Йорка, что смогли телепортировать немецкие студенты и в какой список попала Алла Пугачева.

- Несмотря на то, что пересылать психотропные препараты по почте запрещено, многие эстоноземельцы нарушают закон, порой сами того не зная. Представители таможни объяснили «Новостям в семь», насколько опасно это делать.