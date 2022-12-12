Вечером во вторник электричество будет неприлично дорогим

В понедельник среднесуточная цена составляет 39,8 цента за киловатт-час.

Самой высокой – 66,5 цента за киловатт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой с 4 до 5 часов утра – 24,3 цента за киловатт-час.

В Финляндии среднесуточная цена составляет 43,4 цента за киловатт-час, в Латвии и Литве – 43,9 цента.