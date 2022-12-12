Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник повысится по сравнению с понедельником на 9,1 процента, до 43,8 цента за за киловатт-час.
Вечером во вторник электричество будет неприлично дорогим
Вечером во вторник электричество будет неприлично дорогим
В понедельник среднесуточная цена составляет 39,8 цента за киловатт-час.
Самой высокой – 66,5 цента за киловатт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой с 4 до 5 часов утра – 24,3 цента за киловатт-час.
В Финляндии среднесуточная цена составляет 43,4 цента за киловатт-час, в Латвии и Литве – 43,9 цента.
Средняя цена на прошлой неделе в эстонской ценовой зоне составила 36,2 цента за киловатт-час, такая же цена была в Латвии и Литве. Средняя цена в Финляндии на прошлой неделе составила 32,8 цента.
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