Праздники – время заметить каждого. Если вы слышите, видите или подозреваете, что кто-то страдает от насилия, звоните по номеру 112, призывает Департамент полиции и погранохраны.
«Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!»: полиция призвала людей не быть равнодушными
Праздники и затяжные выходные сопровождаются для полиции ростом числа вызовов, связанных с домашним насилием.
«К сожалению, в праздничные дни выпивают больше алкоголя, поэтому выше риск того, что взрослые разрешат недоразумения насилием. И хотя Рождество должно приносить наибольшую радость самым маленьким, к сожалению, для многих детей, которые страдают от насилия или являются его свидетелями, вместо этого оно сопровождается страхом, страданиями и слезами», – говорится в обращении полиции.
Стражи порядка призывают людей не быть равнодушными и вызывать попавшим в беду помощь. «Просим всех, кто слышит или видит у соседей или в другом месте, что кому-то нужна помощь или что чьей-то жизни и здоровью угрожает опасность, немедленно сообщить об этом по телефону 112! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!» – говорят полицейские.