«Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!»: полиция призвала людей не быть равнодушными

Праздники и затяжные выходные сопровождаются для полиции ростом числа вызовов, связанных с домашним насилием.

«К сожалению, в праздничные дни выпивают больше алкоголя, поэтому выше риск того, что взрослые разрешат недоразумения насилием. И хотя Рождество должно приносить наибольшую радость самым маленьким, к сожалению, для многих детей, которые страдают от насилия или являются его свидетелями, вместо этого оно сопровождается страхом, страданиями и слезами», – говорится в обращении полиции.