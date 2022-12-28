Конец года – самое время, чтобы остановиться и оглянуться назад, на пройденный путь. Каким был 2022 год в плане событий и новостей и чем он запомнился нашим читателям? Rus.Postimees публикует традиционный ТОП-20 самых читаемых на нашем портале материалов об Эстонии. Вспомним все вместе!
ТОП-20 новостей об Эстонии: что вы с особым интересом читали на Rus.Postimees в 2022 году?
20. Сбивший пешеходов пьяный водитель задержан: погиб двухлетний ребенок, четверо взрослых серьезно пострадали
Ужасная трагедия, произошедшая в ночь на 1 января 2022 года, ранила в сердце каждого из нас. Около полуночи, когда вся страна праздновала Новый год, на 7-м километре шоссе Кирна-Вирика-Энари легковой автомобиль Volvo сбил пешеходов. В результате этого ДТП погиб двухлетний ребенок, в тяжелом состоянии в больницу были четверо взрослых.
Ну что тут скажешь, скидки мы все любим. Поэтому в марте с особой радостью отреагировали на новость о том, что в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии цены на продукты питания будут на 50-60 процентов дешевле, чем обычно. Этот шаг был вызван обещанием торговой сети, данным в начале года, сохранить доступные для жителей Эстонии цены на повседневные продукты питания даже в условиях роста цен.
18. Экстренное обращение премьер-министра: Россия может вызвать перебои в электроснабжении, границы Эстонии защищены
В сентябре премьер-министр Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии в связи с объявленной в России мобилизацией. Она предупредила о возможных перебоях в электроснабжении из-за действий России, призвала не поддаваться давлению Кремля и заверила, что Эстония полностью защищена. Нам оставалось лишь верить ей и надеяться на лучшее.
Читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге: городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, в салоне автобуса находилась сообразительная 15-летняя Полина, которая и не позволила излишне самостоятельному автобусу подвергнуть опасности пассажиров и других участников дорожного движения. «Лично для меня моя дочка – герой!» – сказал отец Полины. И мы с ним полностью согласны!
16. Осторожнее с электроникой: эстонские таможенники начали активно проверять тех, кто выезжает из страны
После начала войны в Украине на Россию и Беларусь было наложено множество различных санкций. Но на то, что можно, а что нельзя ввозить в Эстонию из России частным лицам, эти санкции повлияли мало. Однако, теперь некоторые предметы, наоборот, нельзя вывозить из Эстонии в Россию. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал руководитель Таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.
«Тот, кто оплатит мой счет за электричество, получит Ford Focus. Техосмотр и страховка до лета, поставлены зимние шины. Ездит», – так подписал свою публикацию в социальных сетях владелец автомобиля Ford Focus. Смущало одно – он не удосужился уточнить, на какую сумму его счет за электричество.
Эстония разработала план, согласно которому надо прекратить выдачу виз Евросоюза гражданам России. Ряд стран тут же выступил против.
На фоне войны тема смены гражданства поднималась не раз. Так родилась следующая идея: почему бы не давать эстонское гражданство еще до выхода из российского, если оно уже будет одобрено Министерством внутренних дел? Можно внести поправку в Закон о гражданстве, предусматривающую соглашение с ходатаем о том, что он в течение, например, полугода подаст заявление об отказе от гражданства России (о чем принесет справку) и в течение года с момента подачи этого заявления принесет в полицию соответствующий документ о том, что гражданином России он более не является? В противном случае Эстония будет иметь право забрать гражданство (или приостановить его действие).
Экономика Эстонии страдает от последствий продолжающейся войны. Быстрый рост цен подрывает покупательную способность населения, ослабление внешнего спроса ограничивает рост экспорта, а компании откладывают инвестиции из-за снижения чувства уверенности. Тем не менее, как успокаивают эксперты, экономический рост Эстонии продолжится в этом и следующем году.
С июля Swedbank повысил стоимость ряда услуг для частных клиентов: основное повышение коснулось кредитных карт, транзакций в представительствах банка и использования крупных сумм наличных денег. Читатели Rus.Postimees, среди которых, видимо, много клиентов этого банка, жадно вчитывались в подробности этой новости.
Maxima однозначно является словом-магнитом для читателей нашего портала. На этот раз внимание на себя обратило ограничение, согласно которому некоторые продукты из бакалеи можно было приобрести в Maxima в упаковках до десяти или 12 штук. Ограничение действовало во всех 83 магазинах Эстонии.
Бизнес в Эстонии по-своему отреагировал на военную агрессию России против Украины. Одной из первых ласточек стал отказ обслуживать российских граждан, о котором заявила фирма по продаже снаряжения для зимнего спорта Suusad.ee.
С учетом войны отказ от российского гражданства и вступление в гражданство Эстонии может затянуться до бесконечности, если не навечно. И ты – вечный гражданин отвергаемой всем миром страны. Твое мнение и отношение к происходящему никого не интересует. То, что ты знаешь Конституцию ЭР, в которой сказано, что никто не может быть подвергнут дискриминации ни по каким отличающим его от большинства признакам, похвально, но, как говорится, сейчас не об этом. Отвечай за все, не будь бельмом на глазу и родись в следующей жизни настоящим европейцем.
В этом году передача Kuuuurija продолжила радовать нас своими сюжетами. В одном из них рассказывалось о том, как человек хотел перевести деньги своей проживающей в Украине сестре, но Swedbank тут же арестовал его счет, из-за чего помощь шла намного дольше.
6. Фото и видео 〉 Танк доставили из Нарвы в Эстонский военный музей, жители Виймси принялись его осматривать
Летом правительство Эстонии решило, что танк-памятник «Т-34» следует перенести из Нарвы в Эстонский военный музей в Виймси. Точная дата переноса советского монумента держалась в тайне, так как опасались беспорядков. К счастью, все прошло без эксцессов. Поглазеть на новый музейный экспонат, как только его довезли до места назначения, пришло много людей.
В популярной группе «Таллиннцы» в Facebook, в которой состоит более 40 000 человек, был опубликован вызвавший большой резонанс пост, в котором жителей Эстонии призывали к бдительности в связи с действиями торговой сети Selver, якобы без ведома покупателей прибавляющей к счету сумму пожертвования в пользу Украины. Оказалось, что это не так.
Уже который год подряд телефонные мошенники не оставляют попыток обмануть жителей Эстонии. Не успокоились они и в 2022 году. Пыхьяская префектура предупредила об очередной схеме мошенничества.
И снова она: любимая торговая сеть. В этот раз посетителей Maxima возмутило, что на продажу выставили гнилой картофель. «Разве такое вообще можно продавать?» – задалась вопросом читательница Rus.Postimees Наталья. Представительница торговой сети принесла извинения и заверила, что впредь они будут еще более тщательно следить за качеством товаров.
2. Последние часы дешевого электричества! В понедельник цена на электроэнергию вырастет в несколько раз
Скачки цен на электроэнергию будоражили нас не один месяц. Самой острой была реакция 21 августа, когда цена на электроэнергию выросла почти в три раза, по сравнению с прошлым днем. Один час особенно сильно ударил по карману потребителей.
Департамент лекарственных средств предлагает провести тщательную проверку своей аптечки, но в то же время напоминает, что просроченные лекарства не должны попадать в бытовые отходы: их следует отнести либо в пункт сбора отходов, либо обратно в аптеку. Почему бы не начать 2023 год с ревизии своей аптечки?