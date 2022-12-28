ТОП-20 новостей об Эстонии: что вы с особым интересом читали на Rus.Postimees в 2022 году?

После начала войны в Украине на Россию и Беларусь было наложено множество различных санкций. Но на то, что можно, а что нельзя ввозить в Эстонию из России частным лицам, эти санкции повлияли мало. Однако, теперь некоторые предметы, наоборот, нельзя вывозить из Эстонии в Россию. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал руководитель Таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.

На фоне войны тема смены гражданства поднималась не раз. Так родилась следующая идея: почему бы не давать эстонское гражданство еще до выхода из российского, если оно уже будет одобрено Министерством внутренних дел? Можно внести поправку в Закон о гражданстве, предусматривающую соглашение с ходатаем о том, что он в течение, например, полугода подаст заявление об отказе от гражданства России (о чем принесет справку) и в течение года с момента подачи этого заявления принесет в полицию соответствующий документ о том, что гражданином России он более не является? В противном случае Эстония будет иметь право забрать гражданство (или приостановить его действие).