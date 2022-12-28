В четверг электричество в Эстонии будет стоить почти в два раза дороже, чем в Финляндии

Самая высокая – 142,64 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг днем, с 14 до 15 часов, а самой низкой – с 4 до 5 часов, когда она упадет до 19,37 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии в четверг, то есть 90,40 евро за мегаватт-час. Однако в Финляндии электроэнергия на будет 47,4% дешевле, чем в странах Балтии, при средней цене 47,56 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool средняя цена за ноябрь этого года составила 218,99 евро за мегаватт-час, что на 87,5% дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 116,78 евро за мегаватт-час. час. По сравнению с октябрем цена выросла на 25,6 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.