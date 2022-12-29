Сегодня в возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар.
Скончался Эдгар Сависаар. Его путь в фотографиях
Скончался Эдгар Сависаар. Его путь в фотографиях
Политик скончался днем в Ида-Таллиннской центральной больнице.
Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком, одним из основателей Народного фронта, премьер-министром переходного правительства в период восстановления независимости в 1990-1992 годах и многолетним председателем Центристской партии.