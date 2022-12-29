Скончался Эдгар Сависаар. Его путь в фотографиях

Эдгар Сависаар подозревался в коррупции, в частности расследовалась его связь со швейцарским семейным фондом Arsai Investment. По данным следствия, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал как в виде материальных благ, так и льгот, как для себя лично, так и в пользу третьих лиц взятки на общую сумму в несколько сотен тысяч евро.

Фото: Сийм Лыви/ERR