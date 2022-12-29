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Скончался Эдгар Сависаар. Его путь в фотографиях

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Скончался Эдгар Сависаар. Его путь в фотографиях
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Эдгар Сависаар в 1990 и 2022 годах.
Эдгар Сависаар в 1990 и 2022 годах. Фото: Postimees/Scanpix Peeter. Langovits/Kermo Benrot

Сегодня в возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар.

Политик скончался днем ​​в Ида-Таллиннской центральной больнице.

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком, одним из основателей Народного фронта, премьер-министром переходного правительства в период восстановления независимости в 1990-1992 годах и многолетним председателем Центристской партии.

ÕM-75 (Эстонская дружина школьников — 75). Командир отряда Лембиту Вильяндиского района Эдгар Сависаар на винограднике в Молдове.
ÕM-75 (Эстонская дружина школьников — 75). Командир отряда Лембиту Вильяндиского района Эдгар Сависаар на винограднике в Молдове. Фото: ERAF.2.2.6023.2
Рейн Вейдеманн, Эдгар Сависаар и Сийм Каллас (слева направо) на концерте «Эстонская песня» в 1988 году.
Рейн Вейдеманн, Эдгар Сависаар и Сийм Каллас (слева направо) на концерте «Эстонская песня» в 1988 году. Фото: ERA.5000.1.17.21p.1
Эдгар Сависаар и Марью Лауристин в предвыборной студии 1 марта 1900 года. Они возглавили «Народный Фронт Эстонии» и с 1990 года участвовал в работе Конгресса Эстонии.
Эдгар Сависаар и Марью Лауристин в предвыборной студии 1 марта 1900 года. Они возглавили «Народный Фронт Эстонии» и с 1990 года участвовал в работе Конгресса Эстонии. Фото: Tiit Veermäe/ETA/Filmiarhiiv
В период с 17 апреля по 10 октября 1995 года Сависаар был министром внутренних дел, а с 2005 по 2007 год являлся министром экономики и коммуникаций.
В период с 17 апреля по 10 октября 1995 года Сависаар был министром внутренних дел, а с 2005 по 2007 год являлся министром экономики и коммуникаций. Фото: Harald Leppikson (AIS) / EFA.546.0.234710
В 2001–2004 и 2007–2017 годах Эдгар Сависаар был мэром Таллинна.
В 2001–2004 и 2007–2017 годах Эдгар Сависаар был мэром Таллинна. Фото: Peeter Langovits.
Весной 2015 года при обследовании у Сависаара была выявлена стрептококковая инфекция. Инфекция в результате некроза слишком серьёзно повредила ткани правой ноги, из-за чего было принято решение о хирургическом вмешательстве.
Весной 2015 года при обследовании у Сависаара была выявлена стрептококковая инфекция. Инфекция в результате некроза слишком серьёзно повредила ткани правой ноги, из-за чего было принято решение о хирургическом вмешательстве. Фото: Delfi
Эдгар Сависаар подозревался в коррупции, в частности расследовалась его связь со швейцарским семейным фондом Arsai Investment. По данным следствия, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал как в виде материальных благ, так и льгот, как для себя лично, так и в пользу третьих лиц взятки на общую сумму в несколько сотен тысяч евро.
Эдгар Сависаар подозревался в коррупции, в частности расследовалась его связь со швейцарским семейным фондом Arsai Investment. По данным следствия, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал как в виде материальных благ, так и льгот, как для себя лично, так и в пользу третьих лиц взятки на общую сумму в несколько сотен тысяч евро. Фото: Сийм Лыви/ERR
Премьер-министр Кая Каллас примет бывших глав правительства Республики в Доме Стенбока, чтобы вместе обменяться мыслями по текущим вопросам и будущему страны на традиционной встрече. 19.08.2022.
Премьер-министр Кая Каллас примет бывших глав правительства Республики в Доме Стенбока, чтобы вместе обменяться мыслями по текущим вопросам и будущему страны на традиционной встрече. 19.08.2022. Фото: Kermo Benrot/Postimees / Scanpix Baltics
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