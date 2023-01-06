Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 января: презентация HIMARS, как распознать мошенника, «Тоска» на сцене оперы «Эстония» и «Uperpall» в Молодежном театре
Сегодня в выпуске:
Как работает знаменитая система залпового огня HIMARS? Сегодня в воинской части Тапа состоялась презентация американской реактивной ракетной установки, которые поступят на вооружение нашей армии в 2024 году.
- Короткие новости: все ли семейные пособия и компенсации поступят сегодня на счета эстоноземельцев, будут ли тестировать на COVID-19, вылетающих из Китая пассажиров и сколько денег выделено на демонтаж советских памятников.
- Наша съёмочная группа посетила прошедший в Таллиннском доме эстонского языка семинар, посвященный борьбе с финансовым мошенничеством, чтобы узнать, как быстро распознать злоумышленника и не попасть в его сети.
- В стенах Национальной оперы «Эстония» с завтрашнего дня можно будет увидеть постановку оперы Пуччини «Тоска». Кто из приглашенных мировых звёзд будет блистать на сцене театра - узнавала наш специальный корреспондент.
- Мировые новости: о непростой ситуации в бундесвере, что отверг Владимир Зеленский и «аметистовой лихорадке» в Финляндии.
- Эстонский молодежный театр поставил необычный и интересный спектакль «Uperpall», где участники постановки задаются вопросами - все ли круглое, что хорошо и все ли хорошее, что круглое? Представление посетила и наша съёмочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 января.