В среду биржевая электроэнергия будет почти в два раза выгоднее универсальной услуги

Самая высокая – 166,35 евро за мегаватт-час – цена электроэнергии будет с 11 до 12 часов, а самая низкая – с 4 до 5 утра, когда цена упадет до 38,32 евро за мегаватт-час (3,8 цена за киловатт-час).

Как в Латвии, так и в Литве электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии, в среднем 110,22 евро за мегаватт-час. Однако в Финляндии электричество будет стоит на 36,7% дешевле – 80,63 евро за мегаватт-час.