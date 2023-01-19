Помимо Эстонии, еще десять стран Европы окажут Украине новую военную помощь

Новый пакет помощи будет включать десятки ПЗРК Stinger, зенитные артиллерийские комплексы С-60, пулеметы, а также программы обучения для военнослужащих. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна предоставит Украине 600 противотанковых ракет Brimstone. Это высокотехнологичное оружие будет «невероятно важным, чтобы помочь Украине занять доминирующие позиции на поле боя», отметил он после конференции.

Дания пообещала поставить Киеву 19 гаубиц Caesar французского производства. Литва предоставит новую помощь Украине на 125 млн евро, заявил агентству Reuters представитель министерства обороны в Вильнюсе. Военная помощь Эстонии Украине возрастет до 370 млн евро и составит немногим более одного процента от ВВП балтийского государства.

Поддержка будет осуществляться из запасов и ресурсов европейских стран

Новая помощь европейских стран будет осуществляться из их запасов и ресурсов и демонстрирует взаимное понимание серьезности ситуации, указывается в совместном заявлении. Его авторы призвали союзников и партнеров последовать этому примеру и на предстоящей встрече в Рамштайне заявить о новых пакетах поддержки Украины, чтобы как можно скорее обеспечить ее победу в войне против РФ.

По словам Уоллеса, встреча демонстрирует президенту РФ Владимиру Путину, что западные страны по-прежнему поддерживают Украину. Если Путин рассчитывает на то, что поддержка ослабнет в наступившем году, он ошибается, подчеркнул он. «Мы будем планировать на этот, на следующий год и так далее», - добавил глава британского Минобороны.