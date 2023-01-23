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Ермалавичус: Германию будут стыдить до тех пор, пока стыд не заставит ее поставлять танки Киеву

Павел Соболев
, журналист
Ермалавичус: Германию будут стыдить до тех пор, пока стыд не заставит ее поставлять танки Киеву
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  • Олафу Шольцу мешают исторические комплексы Германии и страх немцев перед эскалацией конфликта
  • Германия стала поставлять Киеву системы ПВО, когда ее как следует пристыдили, так будет и с танками
  • Российская пропаганда начача приучать россиян к мысли об очень долгой войне

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус среди прочего ответил на вопросы, касающиеся причин нерешительности Германии в вопросе о поставках танков Украине, а также подлинных причин размещения на крышах зданий в Москве зенитных систем.

- Очень многие эксперты говорили о том, что смена министра обороны Германии перед встречей в Рамштайне может быть верным признаком, что Германия изменила свою позицию по поставкам танков Киеву, но пока этого все-таки не произошло. Что мешает Олафу Шольцу зажечь зеленый свет поставкам в той ситуации, когда почти все союзники Германии по НАТО, этого, кажется, ждут?

- Есть сразу несколько глубинных факторов, которые определяют позицию канцлера, поэтому даже в тех случаях, когда глава МИДа Украины дает какие-то обещания на тему поставки танков, скажем, о том, что Германия не будет мешать поставкам немецких танков другими странами, это вовсе не значит, что эти обещания будут сдержаны. Потому что решения такого уровня принимает федеральный совет безопасности. И председателем этого совета является сам канцлер.

Одним из факторов, заставляющих канцлера Шольца осторожничать, является опасение эскалации конфликта со стороны России. Это и боязнь горизонтальной эскалации, то есть каких-то действий России даже против стран НАТО, в том числе - против Германии, и боязнь вертикальной, вплоть до применения ядерного оружия.

Еще один фактор - это страх перед тем, что случится, когда Украина победит. В Германии уже довольно давно влиятельна такая позиция, что, мол, нельзя дать Украине проиграть. Это означает, что Германия готова помешать России победить в этой войне, но при этом многие немецкие политики ничего не говорят про то, что Украине надо помочь в таких объемах, чтоб она войну выиграла.

У политического истеблишмента Германии есть тревога насчет того, что будет происходить с Россией в том случае, если война закончится триумфальной победой Украины, с достижением Украиной всех тех военных и политических целей, которые формулирует Киев.

Можно сказать, что и общественное мнение в танковом вопросе в Германии немного расколото. Только 46 процентов населения сейчас однозначно выступает за передачу Германией «Леопардов» Украине. Среди разных демографических групп доминируют разные позиции на этот счет, существенно отличаются и настроения людей в разных регионах. Канцлер как политик просто опирается на общественное мнение.

Кроме того, пока не очень понятно, будет ли создаваться та самая «леопардовая коалиция», формировать которую обещали Польша и некоторые другие страны. Это важный вопрос для Германии, потому что немцы совершенно точно не хотят двигаться по этому пути в одиночку. Германия хочет, чтобы была создана коалиция, в которую вошли бы все европейские страны, на вооружении которых имеются эти танки.

Новый министр обороны Германии уже после встречи в Рамштайне 20 января делал намеки на то, что Германия считает, что пока такой коалиции как бы и нету. Да, есть две страны, которые очень четко высказали свою позицию, Польша и Финляндия, но другие государства какой-то особой активности в этом направлении не проявляют. А, например, Великобритания, которая очень активно призывает Германию поставлять Украине «Леопарды», сама этих танков не имеет. Она готова поставлять свои танки Challenger-2.

Однако в части поставок «Леопардов» очень четко высказываются пока, повторюсь, только Польша и Финляндия. Но я бы обратил внимание на то, что Германия в своем выстраивании международной коммуникации по этой теме часто ведет себя не слишком логично, приводит странные аргументы. Например, это можно заметить, когда Германия говорит все о том же страхе перед эскалацией. Очень многие страны НАТО уже поставляли Украине танки, пусть и советского производства, и никакой эскалации, никакого расширения конфликта на территорию НАТО не последовало. Польша поставила Украине сотни танков советской модели, и никакой эксалации в отношении Польши не случилось.

Так что для тех доводов, которые приводит правительство ФРГ, часто бывает очень легко найти контрдоводы. Однако факт остается фактом: «Леопарды» еще не получены Украиной.

- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил журналистам, что хотя договоренности о поставке немецких танков по-прежнему нет, Киеву все же удалось договориться об обучении танкистов ВСУ эксплуатации этих танков. Где именно украинские танкисты будут осваивать «Леопарды», Резников не уточнил. Можно ли предполагать, что раз уж начинается такое обучение, то, по крайней мере, какое-то кулуарное обещание по срокам начала поставок Украине все-таки было дано? Или это обучение уже началось просто по той причине, что Украина не хочет терять время?

- Да, время является сейчас ключевым фактором. Чтобы научиться эффективно использовать эти машины, нужно потратить немалое время. Думаю, что та четкая политическая позиция, что занята теми же Польшей и Финляндией, создала предпосылки к тому, чтобы Украина уже отправила своих военнослужащих и технических специалистов обучаться использованию этих танков в боевых условиях.

Вообще-то клуб пользователей «Леопардов» в НАТО достаточно большой. В него входят пятнадцать стран. Но легко заметить, что больше всего этих танков у самой Германии, а также у Испании, Турции, Греции. Это те государства, которые до сих пор своей ясной позиции по поводу передачи танков Украине не высказывали.

У Чехии же и Словакии, например, есть только по одному такому танку, так что вряд ли они примут участие в этих поставках. В то же время я думаю, что какие-то кулуарные продвижения в обсуждении этой темы действительно имеются. Однако, по всей вероятности, они пока все-таки не связаны с самой Германией. Скорее всего, такие куларные договоренности касаются только разрешения на реэкспорт.

- Великобритания стала первой страной, решившей поставлять западные танки Украине. США пока этого не сделали, объясняя это тем, что «Абрамсы» будет трудно обслуживать на этой войне. Если США все же примут политическое решение, сообщат о передаче Киеву хотя бы нескольких «Абрамсов», поощрит ли это Германию к поставкам Киеву «Леопардов»?

- Германия находит очень интересные предлоги для того, чтобы удерживаться от этого шага. Я думаю, что у решения Лондона поставлять танки Украине среди прочего и впрямь была такая цель, чтобы ободрить Берлин и побудить его поставлять Украине «Леопарды». Франция делает уже довольно прямые намеки, что готова всерьез взвесить вопрос поставки Украине французских танков. Можно сказать, что на Германию оказывается коллективный нажим.

Однако, как метко выразился один эксперт, Германия двигается в вопросе оказания оружейной помощи Украине «со скоростью стыда». И если начать активнее стыдить Германию, то стыд может ускориться. Например, Эстония, Латвия и Литва сейчас очень заметны в том, что стараются заставить Германию устыдиться. Главы МИДов этих стран в конце прошлой недели выступили с заявлением, в котором подвергли позицию Германии острой критике.

В действительности речь уже зашла о том, что останется от политического капитала Германии в будущем. Что останется от ее статуса страны-лидера в решении вопросов безопасности в Европе. Руководители Германии сейчас жертвуют этим политическим капиталом по различным внутриполитическим соображениям. Или под воздействием какого-то исторического наследия, каких-то комплексов, относящихся к прошлому.

Сейчас партнеры Германии стараются очень четко дать ей понять, что такое поведение чревато для Берлина очень серьезными проблемами. Это поведение может нанести Германии политический ущерб, оно может очень серьезно испортить отношения Германии со многими ее союзниками. Включая даже такие страны, как США, Франция, Великобритания. Такое поведение чревато плохими последствиями и для оборонной промышленности Германии.

Все сейчас смотрят на руководство Германии и надеются, что поводов для стыда у Германии накопится в таком количестве, что она все-таки начнет менять свою позицию. Так ведь уже происходило, когда решался вопрос о передаче Украине систем ПВО. Сейчас же, наверное, первый шаг Германии будет таков, что она согласится на поставки Украине немецких танков другими странами. Позднее должен наступить момент, когда Германия уже и сама начнет действовать.

- На минувших выходных Россия провела учения ПВО под Москвой. За пару дней до этого на крыше здания Минобороны РФ в центре Москвы появились зенитные комплексы «Панцирь-С1». О чем говорят эти шаги? Российское руководство действительно боится украинских атак в Москве, например, с использованием дронов, или же эти меры, которые никак не камуфлируются, скорее призваны усилить восприятие российским населением Украины как коварного врага, обосновать необходимость новой волны мобилизации? В большей степени эти меры имеют военный или же пропагандистский характер?

- Мне кажется, что у этих мер есть оба этих назначения. Про вторую волну мобилизации говорится уже давно, в России люди готовятся к тому, что ее могут объявить в любой момент. В целом же российская пропаганда сейчас осуществляет переход на информационный фон «тотальной войны». Общество начинают приучать к мысли об очень долгой войне. Такие учения и такие меры помогают транслировать соответствующие намерения.

Одновременно в руководстве России понимают, что у украинцев могут в ближайшее время появиться возможности атаковать цели даже в московском регионе. Украинская оборонная промышленность разрабатывает беспилотники с очень большой дальностью действия. Однако я бы сказал, что при принятии российскими военными таких мер важную роль играет и бюрократическая аргументация.

В руководстве российского оборонного ведомства боятся, что может случиться что-то чрезвычайное, и стараются загодя прикрыть свой зад. Чтобы потом нельзя было сказать, что Министерство обороны ничего не делало для предотвращения каких-то сюрпризов от Украины, что оно никак не отреагировало на инциденты на авиабазе в Энгельсе. Удары Украины по этому объекту больно ударили и по репутации Министерства обороны России, по репутации российской военной верхушки. Поэтому учениями ПВО в Москве и «Панцирями» на крышах эта верхушка старается себя защитить.

Все мы знаем, что Министерство РФ вовлечено сейчас в неприятную конкуренцию с другими структурами, с ЧВК «Вагнер». Так что руководителям оборонного ведомства просто приходится не терять свою бдительность.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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