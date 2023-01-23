Ермалавичус: Германию будут стыдить до тех пор, пока стыд не заставит ее поставлять танки Киеву

Однако в части поставок «Леопардов» очень четко высказываются пока, повторюсь, только Польша и Финляндия. Но я бы обратил внимание на то, что Германия в своем выстраивании международной коммуникации по этой теме часто ведет себя не слишком логично, приводит странные аргументы. Например, это можно заметить, когда Германия говорит все о том же страхе перед эскалацией. Очень многие страны НАТО уже поставляли Украине танки, пусть и советского производства, и никакой эскалации, никакого расширения конфликта на территорию НАТО не последовало. Польша поставила Украине сотни танков советской модели, и никакой эксалации в отношении Польши не случилось.

Так что для тех доводов, которые приводит правительство ФРГ, часто бывает очень легко найти контрдоводы. Однако факт остается фактом: «Леопарды» еще не получены Украиной.

- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил журналистам, что хотя договоренности о поставке немецких танков по-прежнему нет, Киеву все же удалось договориться об обучении танкистов ВСУ эксплуатации этих танков. Где именно украинские танкисты будут осваивать «Леопарды», Резников не уточнил. Можно ли предполагать, что раз уж начинается такое обучение, то, по крайней мере, какое-то кулуарное обещание по срокам начала поставок Украине все-таки было дано? Или это обучение уже началось просто по той причине, что Украина не хочет терять время?