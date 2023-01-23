ЭЭРО МЕРИЛИНД ⟩ Очереди на лечение растут, врачи уезжают, но вместо этого мы покупаем танки

Война в Украине заставила политиков сосредоточиться на увеличении расходов на оборону в контексте государственного бюджета. Это правильно. И также понятно перед выборами, поскольку это возвращает избирателей. Но помимо этого, мы совсем забыли о системе здравоохранения, которая в Эстонии недофинансируется.

Средний процент ВВП на расходы на здравоохранение в Европейском Союзе составляет 10,9. У нас он составляет 7,8 процента ВВП (данные за 2020 год). Можно сказать, что системе здравоохранения не хватает 3,1 процента ВВП, то есть столько, сколько требуется для финансирования расходов на оборону.

В результате 11 000 человек стоят в очереди на лечение, некоторые лекарства не доходят до больных, а фонд лечения рака не может выдать необходимые онкологические препараты, врачей и медсестер мало. Это все из-за отсутствия денег.

От здоровья зависят и другие показатели, даже экономика. Если мы хотим быть устойчивыми, наши люди должны быть здоровыми и энергичными.

К счастью, Больничная касса устроена таким образом, что имеет собственные резервы. Все вместе они составляют 200 миллионов евро. Однако, если что-то вроде коронакризиса повторится или если в систему здравоохранения больше не будут вкладывать деньги, то вскоре может произойти крах. Сделаны расчеты и предполагается, что через два-три года, по более оптимистичным прогнозам через пять лет, кошелек снова будет пуст.